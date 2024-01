Serebrian, despre dosarul în care este cercetat pretinsul ministru de externe din stânga Nistrului: „Nu am primit o înștiințare oficială”

Viceprim-ministrul pentru reintegrare al R. Moldova, Oleg Serebrian, a declarat că nu a primit o înștiințare oficială din partea oficialilor ucraineni în legătură cu dosarul în care este cercetat așa-zisul ministru de externe din stânga Nistrului, Vitali Ignatiev, bănuit de subminarea ordinii constituționale a Ucrainei. Declarația a fost făcută miercuri, 17 ianuarie, într-o conferință de presă, înainte de ședința Guvernului.

„Noi nu am primit o înștiințare oficială din partea colegilor din Ucraina în acest sens. Am citit și noi în mass-media. Nu cunosc ca Procuratura Generală a R. Moldova să fi primit o înștiințare sau altă instituție de profil dacă au primit-o. Cel puțin eu nu am fost informat despre ea (…)”, a precizat Oleg Serebrian.