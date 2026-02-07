R. Moldova, locul 5 în lume la securitate cibernetică. Scor înalt la politici de securitate cibernetică, dar restanțe la dezvoltarea digitală

R. Moldova se situează pe locul cinci în lume la securitate cibernetică, potrivit National Cyber Security Index (NCSI), elaborat de Academia E-Guvernare din Estonia, anunță Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.

Topul este condus de Cehia, cu un scor de 98,33 puncte, urmată de Canada și Estonia – ambele cu 96,67, Finlanda – 95,83 și R. Moldova – 94,17. Clasamentul este urmat de Belgia, Ungaria, România, Slovacia și Polonia, toate cu scoruri de peste 92 de puncte.

Deși R. Moldova ocupă o poziție înaltă la capitolul securitate cibernetică, nivelul general de dezvoltare digitală rămâne mai scăzut decât în multe state. Țara are un scor de 62,66 la dezvoltare digitală, ceea ce generează una dintre cele mai mari diferențe din clasament între capacitatea de securitate și digitalizare – 31,51 puncte. Această diferență sugerează că, deși R. Moldova stă bine la capitolul politici, infrastructura digitală trebuie îmbunătățită.

Potrivit ministrului Mihai Popșoi, R. Moldova „a reușit o performanță istorică”, iar acest lucru se datorează mai multor măsuri luate de către autorități.

Una dintre acestea, este crearea unei instituți dedicate precum Agenția Națională pentru Securitate Cibernetică și Academia „Cybercor”.

Un alt indice, care potrivit lui a contribuit la acest rezultat, este faptul că R. Moldova dispune de „o legislație modernă, aliniată la standardele europene”. Totodată, acesta afirmă că „suntem pregătiți să protejăm infrastructura critică și datele cetățenilor noștri”.

„Această reușită nu este doar un număr într-un clasament, ci o dovadă că Moldova devine un hub digital sigur și rezilient. Într-o lume tot mai conectată, securitatea noastră online este fundamentul libertății și al dezvoltării economice. Felicitări tuturor specialiștilor care au muncit pentru acest succes!”, a scris Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, pe rețelele sociale.

Recent, Ziarul de Gardă a publicat o anchetă în care a arătat că majoritatea instituțiilor publice din țară își gestionează finanțele și bazele de date utilizând un software rusesc – 1C. Pe o altă platformă rusească – TrueConf – se desfășoară ședințele de judecată online. Asta deși Rusia este principala amenințare la adresa R. Moldova, conform Strategiei de securitate a țării noastre. De 4 ani, la graniță, Rusia desfășoară o invazie la scară largă.

1C este „un monopolist pe piața de software-uri contabile” din R. Moldova, spun antreprenorii care încearcă să dezvolte soluții locale alternative. „1C domină acest segment de peste 20 de ani”, recunosc și instituțiile publice, care achită zeci de mii de lei pentru licențe, actualizări și mentenanță, ca mai apoi să cumpere și „soluții de prevenire a scurgerilor de date”, de câteva ori mai scumpe. Contrar afirmațiilor frecvente ale autorităților privind lipsa alternativelor locale la 1C, acestea există deja pe piața de software-uri, un exemplu fiind soluțiile utilizate de câțiva ani de Ministerul Apărării.

Ucraina a interzis utilizarea programului rusesc 1C în instituțiile publice, după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a concluzionat că folosirea acestui software reprezintă un risc pentru securitatea națională, deoarece are „cod închis, nu poate fi auditat independent și poate permite accesul neautorizat la datele financiare, comerciale și personale”.