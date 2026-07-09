R. Moldova își aliniază legislația la standardele UE pentru combaterea speciilor străine invazive. Ce amenzi riscă cei care aduc, dețin sau cresc plante sau animale invazive

Republica Moldova va institui un cadru normativ armonizat cu standardele Uniunii Europene pentru prevenirea și gestionarea speciilor străine invazive, care afectează biodiversitatea, sănătatea publică și economia națională. Deputații au aprobat în prima lectură un proiect de lege care prevede acest lucru, conform unui comunicat.

În Republica Moldova, pierderile anuale provocate agriculturii de speciile invazive sunt estimate la 5–10% pentru culturile de cereale, 15% pentru plantele de câmp și până la 25% pentru culturile perene. Printre speciile invazive deja prezente în țară se numără ambrozia, arțarul american, ailantul, unele specii de pești, gândacul de Colorado, șobolanul comun, căpușele și diverse specii de insecte.

Proiectul propune și completarea Codului contravențional cu sancțiuni pentru încălcarea regimului juridic aplicabil speciilor alogene invazive. Astfel, introducerea în țară fără autorizație, deținerea, reproducerea, creșterea, cultivarea, transportul, comercializarea sau utilizarea neautorizată a acestor specii, precum și nerespectarea măsurilor de prevenire a răspândirii lor vor fi sancționate cu amenzi cuprinse între 2 500 și 5 mii de lei pentru persoanele fizice și între 5 mii și 10 mii de lei pentru persoanele juridice. Sancțiuni vor fi aplicate și pentru nerespectarea obligațiilor de notificare și înregistrare, împiedicarea activității autorităților competente, neexecutarea măsurilor dispuse de acestea, precum și pentru răspândirea accidentală sau intenționată a speciilor alogene invazive. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea competența de a constata și examina aceste contravenții.

Speciile alogene invazive sunt plante și animale care nu sunt specifice ecosistemelor din R. Moldova și care pot provoca dezechilibre majore în natură, afectând biodiversitatea, agricultura, economia și sănătatea populației. Proiectul de lege transpune prevederile a trei regulamente ale Uniunii Europene privind prevenirea și gestionarea acestor specii și reprezintă una dintre măsurile prevăzute în Programul național de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană pentru domeniul mediului și al schimbărilor climatice.

Noua lege stabilește regimul juridic privind introducerea, deținerea, reproducerea, transportul, comercializarea, utilizarea, gestionarea și eradicarea speciilor alogene invazive. Totodată, sunt clarificate atribuțiile autorităților publice responsabile de controlul și gestionarea acestora, precum și mecanismele de evaluare a riscurilor și de monitorizare permanentă. Proiectul prevede și instituirea unui Sistem informațional național de supraveghere, destinat detectării timpurii și intervenției rapide în cazul apariției speciilor invazive. Acesta va fi administrat de Agenția de Mediu.

De asemenea, sunt reglementate metodologia de evaluare a riscurilor generate de aceste specii, condițiile de întreținere și utilizare a celor autorizate, precum și procedura de acordare și retragere a autorizațiilor pentru activitățile desfășurate cu acestea. În același timp, este introdusă obligația de refacere a ecosistemelor afectate și de acoperire a costurilor aferente măsurilor necesare pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea efectelor negative provocate de speciile invazive.

O altă prevedere vizează crearea a două liste de specii alogene invazive. Prima va cuprinde speciile identificate la nivelul Uniunii Europene ca prezentând riscuri, iar cea de-a doua va fi adaptată situației din Republica Moldova și va cuprinde organisme care pot afecta mediul natural al țării. Speciile incluse în această listă nu vor putea fi introduse în țară, cultivate, crescute, vândute, transportate sau eliberate în natură. Excepții vor fi admise doar în scopuri de cercetare științifică, în spații izolate și în baza unei autorizații eliberate de Agenția de Mediu.

Potrivit notei de fundamentare, speciile alogene invazive reprezintă un risc pentru biodiversitate, agricultură și sănătatea publică, deoarece se răspândesc rapid, pot înlocui speciile autohtone, afectează ecosistemele și modifică proprietățile solului. Extinderea lor este favorizată de intensificarea comerțului internațional, a turismului și a transportului transfrontalier.

Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Mediului și trebuie să fie examinat de Parlament și în lectura a doua.