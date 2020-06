Preotul de 45 de ani din Ocnița s-a tratat, inițial, de o gripă obișnuită: „Știa că Covid-19 nu e o glumă, dar nu credea că asta i se poate întâmpla lui”

Preotul Vitalie Mailovschii în vârstă de 45 de ani, paroh al Bisericii din satul Ungur din raionul Ocnița, care a încetat din viață pe 20 iunie, din cauza infecției cu Covid-19, inițial, a început tratamentul pentru o simplă angină. La spital, acum, se află și preoteasa, soția preotului decedat, care, împreună cu soțul ei, a fost diagnosticată cu noul coronavirus. Femeia spune că soțul ei credea în existența coronavirusului de tip nou, însă nu credea că poate fi infectat cu Covid-19.

Soția preotului spune că, împreună cu soțul ei, au ajuns la Spitalul raional Edineț vineri, 12 iunie. Ulterior, ambii au fost testați la Covid-19, iar testele au ieșit pozitive. Femeia susține că se simțea bine, însă a mers atunci la spital pentru a-l însoți pe preot, care avea febră ridicată și se simțea extrem de rău. Atunci, slujitorul bisericii, a fost internat la reanimare în stare gravă, iar duminică, 20 iunie, acesta a decedat.

Femeia menționează că, inițial, preotul s-a tratat de angină.

„Soțul meu câteva zile s-a tratat de angină, apoi a făcut o radiografie, care a arătat că ar avea pneomonie și că o treime din plămânul drept este afectat. Arată că are o pneumonie obișnuită, fără prea mari complicații, saturația de oxigen în sânge era bine. Înainte ca să ajungem la spital, el a făcut o radiografie în raion și acolo dacă era ceva, le arată ceva, ei trebuiau să ne spună, uite, dvs. aveți această problemă. A fost la medicul de familie, primea tratament, îi făcea picurători. A urmat tratament. Astfel, atunci, ne-am tratat acasă, sub supravegherea medicului de familie” , ne-a comunicat Natalia Mailovschii, soția preotului decedat.

După câteva zile, femeia menționează că preotul a început să se simtă și mai rău, așa că familia a apelat din nou la medici.

„Pe noi ne-a luat la spital, dar cum ne-au luat, ne-au spus că vom fi transportați la spitalul raional, la reanimare, că îl vor conecta un pic la oxigen, că nu are nimic și că nu e nimic stașnic. Eu nu am mers la spital pentru că m-aș fi simțit rău, ci am mers pur și simplu cu el, ca să-l însoțesc, ca să-i fiu aproape. La Ocnița, în reanimare pe noi nu ne-au primit. În secția de Boli Infecțioase i-au pus picurători, iar eu am văzut că el deja se învinețește. Am intrat în panică atunci. Vineri, când ne-a transportat la Spitalul raional din Edineț, deja era în stare gravă”, mai spune soția parohului.