Ploi pe arii extinse și ceață slabă. Ce temperaturi se vor înregistra

În noaptea de 27 spre 28 octombrie și în dimineața zilei de miercuri, 28 octombrie, pe arii extinse vor cădea ploi, iar pe alocuri se va forma ceață slabă. Ziua, precipitațiile vor fi nesemnificative, potrivit prognozei Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM).

Conform meteorologilor, cerul va fi noros, iar vântul va sufla slab noaptea, urmând ca pe parcursul zilei să se intensifice ușor, din nord-est, până la slab și moderat.

Temperaturile minime nocturne vor oscila între +6 și +11 grade Celsius, iar maximele diurne vor varia între +10 și +15 grade Celsius.