Plafoanele pentru operațiunile valutare fără autorizarea BNM vor crește etapizat. Va fi extinsă posibilitatea utilizării valutei străine

Operațiunile valutare vor fi simplificate și extinse prin liberalizare graduală, în două etape, înainte de liberalizarea totală prevăzută la data aderării R. Moldova la Uniunea Europeană. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de modificare a Legii privind reglementarea valutară, care prevede „adaptarea sectorului financiar la noile condiții economice și la cerințele europene”, conform unui comunicat de presă.

Proiectul prevede majorarea etapizată a plafoanelor valorice pentru efectuarea mai multor operațiuni valutare fără autorizarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Astfel, plafonul va crește de la 10 mii la 100 de mii de euro, iar începând cu 1 ianuarie 2028 – la 250 de mii de euro.

Totodată, va fi eliminat regimul de autorizare pentru cumpărarea de către rezidenți a instrumentelor financiare străine în cadrul admiterii acestora pe piața de capital și pe piața monetară din R. Moldova. De asemenea, va fi extinsă lista operațiunilor care pot fi efectuate fără autorizare, inclusiv în cazul creditelor și împrumuturilor acordate de societățile de investiții, organizațiile de creditare nebancară și societățile de asigurare și reasigurare în favoarea nerezidenților.

Proiectul prevede și eliminarea, începând cu 1 octombrie 2027, a regimului de notificare la BNM și a luării la evidență pentru anumite împrumuturi și credite externe primite de rezidenți.

Noile prevederi vor permite persoanelor fizice rezidente care emigrează să deschidă conturi în străinătate și să transfere active la stabilirea domiciliului sau pe durata șederii în străinătate. De asemenea, va fi extinsă posibilitatea utilizării valutei străine în unitățile comerciale din aeroporturi, la bordul aeronavelor și la punctele internaționale de trecere a frontierei.

O altă modificare vizează unitățile de schimb valutar. Acestea vor putea presta servicii de plată și distribui sau răscumpăra monedă electronică, dacă sunt înregistrate în calitate de agenți ai societăților de plată sau ai societăților emitente de monedă electronică licențiate.

Proiectul consolidează și competențele BNM în domeniul autorizării, controlului și sancționării. Astfel, BNM va putea refuza autorizarea unei operațiuni care prezintă riscuri legate de aplicarea sancțiunilor internaționale sau de încetarea relațiilor de corespondent bancar. Casele de schimb valutar vor avea, de asemenea, obligația de a prezenta BNM informații privind situațiile financiare anuale.

Proiectul de lege, elaborat de Banca Națională a Moldovei, urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.