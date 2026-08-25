„Ucraina și Moldova cunosc bine valoarea independenței”. Volodimir Zelenski a adus mulțumiri Maiei Sandu și moldovenilor pentru sprijinul acordat Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a răspuns la mesajele de felicitare pe care le-a primit pe 25 august cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, inclusiv la mesajul președintei R. Moldova Maia Sandu. Zelenski i-a mulțumit șefei statului și cetățenilor moldoveni pentru sprijinul acordat Ucrainei, spre final de mesaj exprimându-și recunoștința chiar în limba română.

„Îți mulțumesc, dragă Maia Sandu, pentru cuvintele tale calde și pentru sprijinul neclintit acordat țării noastre! Ucraina și Moldova cunosc bine valoarea independenței. Pentru popoarele noastre, aceasta înseamnă, în primul rând, dreptul de a ne alege propria cale și propriul viitor. Și știm exact unde se află acel viitor — într-o Europă puternică și prosperă. Mulțumesc Moldovei și moldovenilor pentru sprijinul acordat Ucrainei. Vă aduc sincere mulțumiri!”, a scris Zelenski, ultima propoziție fiind scrisă în limba română.

Thank you, dear @sandumaiamd, for your warm words and unwavering support for our country! Ukraine and Moldova know well the value of independence. For our peoples, it means first and foremost the right to choose our own path and our own future. And we know exactly where that… https://t.co/OUjK0KmdAR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026

Președinta Maia Sandu a participat luni, 24 august, la evenimentele dedicate sărbătoririi a 35 de ani de la proclamarea independenței Ucrainei, desfășurate la Kiev.

În cadrul ceremoniei, aceasta a fost decorată de omologul ei Volodimir Zelenski cu Ordinul Cneaghinei Olga (gradul I), una dintre cele mai înalte distincții de stat ale Ucrainei.

Totodată, Maia Sandu a anunțat, tot pe 24 august, că i-a conferit Ordinul Republicii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski „pentru contribuția excepțională la apărarea păcii și a libertății pe continentul european”.