Peste 100 de mii de dolari, investiți în modernizarea Gimnaziului „Taras Șevcenko” din Chișinău, cu sprijinul financiar al Japoniei și Norvegiei

Gimnaziul „Taras Șevcenko” din municipiul Chișinău a început noul an de studii cu infrastructură modernizată și noi oportunități educaționale pentru elevi. Investițiile de peste 100 de mii de dolari au fost realizate cu sprijinul partenerilor de dezvoltare și al donatorilor și vizează îmbunătățirea condițiilor de studiu, conform unui comunicat de presă.

Cea mai mare investiție, în valoare de 91 de mii de dolari, a fost destinată renovării integrale a sălii de sport. Proiectul a fost finanțat de Ambasada Japoniei, prin Programul Kusanone, cu sprijinul Congresului Național al Ucrainenilor din Moldova.

Sala de sport a fost renovată integral, inclusiv pereții, sistemele de iluminat și încălzire, ușile și cele două vestiare. Spațiul a fost, de asemenea, dotat cu echipament sportiv.

„Investițiile realizate contribuie nu doar la îmbunătățirea infrastructurii școlare, ci și la asigurarea unui mediu educațional sigur, incluziv și adaptat nevoilor copiilor. Pentru copiii refugiați din Ucraina, posibilitatea de a-și continua studiile într-un mediu familiar, inclusiv în limba maternă, este importantă pentru integrarea și bunăstarea lor”, a declarat secretarul general adjunct al Ministerului Educației și Cercetării, Ludmila Pavlov.

Alte 10 mii de dolari au fost investiți de UNICEF, cu suportul financiar al Guvernului Norvegiei, pentru renovarea și dotarea unei săli de clasă. Lucrările au fost realizate în vara anului 2026 și au inclus instalarea a două table interactive, procurarea a două laptopuri și a mobilierului destinat elevilor și cadrelor didactice.

Tot la începutul acestui an școlar, a fost lansat un nou proiect destinat copiilor ucraineni, implementat de PIN Moldova, cu sprijinul Congresului Național al Ucrainenilor din Moldova și JICA, care urmărește să îmbunătățească accesul sigur și echitabil al copiilor ucraineni din Republica Moldova la educație incluzivă și non-formală.

Gimnaziul „Taras Șevcenko” este una dintre cele 10 instituții de învățământ beneficiare ale proiectului, în cadrul căruia vor fi organizate activități de învățare socio-emoțională, cursuri de limba română, sesiuni de recuperare și sprijin academic, orientare profesională, precum și ateliere STEAM și de robotică.

La Gimnaziului „Taras Șevcenko” sunt înscriși 494 de elevi, dintre care 444 sunt copii refugiați din Ucraina.