Otilia Dandara a fost aleasă rector al Universității de Stat din Moldova (USM), după ce a obținut cele mai multe voturi în scrutinul desfășurat pe 3 martie 2026. Aceasta a acumulat 796 de voturi din partea comunității academice, devansându-i pe contracandidații săi, Florentin Paladi și Dumitru Dodul, anunță Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI).

Potrivit CDSI, în urma numărării și validării voturilor exprimate de membrii comunității academice cu drept de vot, rezultatele obținute de candidați sunt următoarele:

Otilia DANDARA – 796 voturi;

Florentin PALADI – 631 voturi;

Dumitru DODUL – 39 voturi.

Consiliul menționează că la scrutin au participat 1483 de alegători, ceea ce confirmă un grad înalt de implicare și responsabilitate din partea comunității USM în procesul de alegere a conducerii instituției.

Otilia Dandara deține din 2021 funcția de prim-prorector, prorector pentru activitatea didactică şi studențească.

Otilia Dandara: CV / Program managerial

Igor Șarov, rectorul USM, a anunțat anterior că nu va candida pentru al doilea mandat. Potrivit lui, „este momentul ca universitatea să intre într-o nouă etapă de leadership”.