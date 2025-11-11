Reacția USM, după perchezițiile ce au vizat-o pe decana Facultății de Fizică și Inginerie

Universitatea de Stat din Moldova (USM) a venit cu o reacție după ce organele de anchetă au efectuat marți, 11 noiembrie, percheziții la Facultatea de Fizică și Inginerie din cadrul instituției, într-un dosar de corupere și trafic de influență. Reprezentanții USM spun că vor „susține toate demersurile legale pentru ca adevărul să fie stabilit cât mai curând posibil”.

„Instituția noastră va oferi tot sprijinul necesar pentru desfășurarea investigațiilor în spiritul legalității și transparenței. Universitatea de Stat din Moldova condamnă ferm orice formă de corupție și comportament care ar putea aduce atingerea integrității academice și imaginii instituției. Vom susține toate demersurile legale pentru ca adevărul să fie stabilit cât mai curând posibil”, se arată într-un comunicat publicat la câteva ore după ce Procuratura Anticorupție a anunțat despre desfășurarea perchezițiilor.

Potrivit reprezentanților instituției, dacă se vor confirma abateri, persoanele vizate vor fi sancționate conform legislației și regulamentelor interne.

„Administrația USM subliniază că până la finalizarea anchetei, nu pot fi formulate concluzii definitive, iar prezumția nevinovăției trebuie respectată pentru toate persoanele vizate. USM va reveni cu informații suplimentare atunci când ancheta va permite acest lucru”, a conchis instituția.

Oamenii legii au desfășurat marți, 11 noiembrie, o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău. Șapte persoane sunt vizate în cauză printre care decanul unei facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), directorul unui colegiu din capitală, doi intermediari și trei studenți.

Potrivit surselor ZdG, este vorba despre decana facultății de Fizică și Inginerie, Liliana Dmitroglo, și directoarea Colegiului de Ecologie, Tatiana Iurieva.

Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție (PA), decanul, având calitatea de conducător științific și membru al comisiei de susținere a tezelor de licență în anul 2025, ar fi pretins și primit mijloace financiare ilicite pentru a elabora și transmite în format electronic teze de licență unor studenți ai facultății pe care o conduce.