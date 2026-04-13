Orarul de circulație a mai multor rute de autobuz din capitală, modificat în perioada vacanței de Paște

Primaria Chișinău a anunțat că, în perioada vacanței de Paște, între 14 și 17 aprilie, vor fi operate modificări în orarul de circulație a rutelor de autobuz nr. 9, 11, 39 și 52.

Totodată, începând de marți, vor fi operate modificări și în orarele de circulație ale rutelor nr. 18, 18B și 18A.

Abonamentele pentru transportul public din Chișinău vor fi mai scumpe începând cu 1 mai, odată cu majorarea tarifului pentru o călătorie de la 6 la 7 lei, a anunțat Ion Ceban, primarul capitalei, în cadrul ședinței operative din 6 aprilie. Noile prețuri reflectă o creștere de aproximativ 17%, justificată de autoritățile capitalei prin scumpirea carburanților. Ceban a declarat că noile prețuri vin ca rezultat al metodologiei de calcul aprobate de Consiliul Municipal Chișinău (CMC).