„Operațiunea Mărțișor”. Mai mulți tineri au protestat, repetat, în fața MAI. Aceștia au cerut „stoparea raidurilor abuzive cu trupe speciale în spațiile culturale”

Peste o sută de tineri, artiști și organizatori de evenimente au „protestat pașnic” duminică, 1 martie, în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne (MAI), potrivit unui comunicat de presă emis de Coaliția pentru Muzică Electronică și Artă Alternativă, organizatorii evenimentului. În cadrul manifestației intitulate „Operațiunea Mărțișor”, participanții au confecționat și au împărțit peste 300 de mărțișoare trecătorilor și forțelor de ordine, cerând „stoparea raidurilor abuzive cu trupe speciale în spațiile culturale”.

Conform Coaliției pentru Muzică Electronică și Artă Alternativă, acțiunea a generat „efecte imediate”: „luni dimineață, conducerea Inspectoratului General al Poliției (IGP) a invitat reprezentanții Coaliției la o primă rundă de discuții oficiale”.

Sursa: Coaliția pentru Muzică Electronică și Artă Alternativă

„Această invitație vine la scurt timp după ce Guvernul Republicii Moldova a emis o notificare prin care solicită formarea unui grup de lucru interinstituțional pentru rezolvarea acestei crize”, notează sursa citată.

Acesta este al doilea protest organizat de Coaliția pentru Muzică Electronică, după cel din 20 ianuarie.

„Decizia de a reveni în stradă a fost luată după ce, imediat după primul protest, poliția a continuat tacticile de intimidare: o nouă descindere a forțelor speciale „Fulger” a avut loc într-un spațiu cultural, unde 20 de mascați înarmați au intervenit peste un grup de doar 25 de persoane”, susțin organizatorii protestului.

Reprezentanții Coaliției au subliniat că „susțin lupta antidrog, dar condamnă ferm transformarea acesteia într-un spectacol de PR pe banii contribuabililor și stigmatizarea tinerilor”.

„Din investigația poliției, din 19 persoane trimise la narcologie, doar 3 au avut teste pozitive, dintr-un total de 300 de persoane prezente la eveniment. Forțele armate speciale ar trebui folosite pentru situații de luptă împotriva teroriștilor sau cazuri grave, nu ca să oprești o petrecere”, a declarat Rusanda Alexandru, administratoarea Asociației Obștești Coaliția Sectorului Cultural Independent.

„I-au purtat toată noaptea prin sectoare de poliție, ca să-i ducă ulterior la spital pentru a le lua analize, ca până la urmă să nu fie niciun rezultat final și să se aleagă doar cu o singură amendă. Douăzeci de mascați pentru a da o amendă contravențională – noi credem că asta este disproporționat și este o folosire injustă a resurselor din bugetul de stat”, a afirmat și Bogdan Sorin Babii, antreprenor.

„Nu este normal ca oamenii din poliție să te judece pentru felul în care arăți… Trăim într-o țară liberă. Vreau să lucrez, să plătesc taxe și să văd efectul lor. Vrem doar să dansăm în locațiile noastre și să ne simțim în siguranță”, a spus Timur Mazur, participant la protest.

„Soluția” propusă de protestatari este „aplicarea imediată a Legii 302 din 2025”. Coaliția cere autorităților să aplice standardele din Legea 302 (care reglementează organizarea evenimentelor), adoptată deja de Parlament, dar care intră în vigoare abia în vara anului 2026.

„Aceasta stipulează clar colaborarea cu manageri de securitate și faptul că evenimentele culturale nu pot fi întrerupte abuziv. Comunitatea solicită ca poliția să extragă punctual eventualii infractori , păstrând evenimentul ca un spațiu sigur pentru restul participanților nevinovați. Membrii Coaliției se vor prezenta la discuțiile cu conducerea IGP având o agendă clară și își rezervă dreptul de a ieși din nou în stradă ori de câte ori va fi necesar, dacă abuzurile și demonstrațiile de forță nu vor înceta”, au mai menționat organizatorii manifestației.

Solicitat de ZdG, purtătorul de cuvânt al MAI, Cătălin Gorea, a menționat că instituția își susține poziția exprimată anterior.

„Respectăm dreptul fiecăruia de a se aduna și de a-și exprima opiniile. Totuși, nemulțumirile exprimate nu au un fundament real, deoarece poliția a acționat strict conform legii și atribuțiilor sale. Menținerea ordinii și siguranța tuturor rămân priorități pentru noi, iar dialogul cu cetățenii este în continuare deschis”, a transmis Gorea în contextul primului protest, din 20 februarie.

ZdG a scris anterior că „Razia antidrog” la un eveniment de muzică electronică, cu suportul mascaților din BPDS „Fulger”, în cadrul căreia au fost verificate peste 100 de persoane – 19 dintre ele fiind „conduse pentru expertiză narcologică”, s-a soldat cu trei procese contravenționale și un proces penal.

Totodată, în urma intervenției oamenilor legii de o săptămână mai târziu, în noaptea de 21 februarie, în mai multe localuri din capitală, au fost inițiate trei procese penale și întocmite 19 procese contravenționale, fără a fi reținut cineva.

Informația a fost comunicată pentru ZdG de către procurorul-șef al procuraturii municipiului Chișinău, Oleg Afanasii, care a oferit mai multe detalii despre cele două operațiuni.

Petiție după prima operațiune a Poliției

Într-o petiție publică, denumită „Opriți abuzul, nu muzica”, care a fost semnată de aproape 800 de persoane până acum, se menționează că „în noaptea de 13 spre 14 februarie 2026, sute de tineri pașnici au fost tratați ca niște infractori periculoși”.

„Coaliția pentru Muzică Electronică și Artă Alternativă”, din care fac parte organizatorii mai multor evenimente de muzică electronică, a indicat, în petiția publicată după prima intervenți, că susține „eforturile poliției de a combate consumul și traficul de substanțe interzise”, dar „aplicarea prezumției de vinovăție asupra unei mulțimi întregi distruge încrederea în instituțiile statului, alungă tinerii din țară și distruge industria creativă locală, care plătește taxe și atrage turiști”.

Mărturii de la razia antidrog a Poliției, unde au fost documentați peste 100 de oameni: „M-am simțit stigmatizată și chiar umilită”. Ce spun organizatorii și șeful IGP despre intervenție

ZdG a relatat anterior că intervenția oamenilor legii în noaptea de 14 februarie, într-un spațiu utilizat pentru organizarea petrecerilor de muzică electronică, a provocat umilire și stigmatizare, au spus participanții la eveniment. Organizatorii evenimentului au susținut că au avut pagube de circa 100 de mii de lei. De cealaltă parte, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru ZdG că oamenii legii au tratat intervenția asemănător cu cazurile de speluncă.

Totodată, organizatorii acestui tip de evenimente au vorbit despre „abuzuri repetate asupra scenei electronice din Chișinău”. „Percheziții corporale invazive, până la lenjerie intimă, efectuate la grămadă, fără o suspiciune individuală rezonabilă. Să ții zeci de tineri cu mâinile pe pereți, sub amenințarea forțelor speciale, este o traumă, nu o măsură de siguranță”, au declarat aceștia.

Sâmbătă, 14 februarie, IGP a publicat un comunicat de presă – „Razie antidrog într-un local de agrement din capitală: peste 100 de persoane verificate și ridicată marijuana, PVP (sare), hașiș, ecstasy și cocaină”. Acțiunea a avut loc într-un spațiu de pe șoseaua Hîncești, închiriat adesea pentru organizarea petrecerilor de muzică electronică.