În fața MAI are loc un „rave-protest”, după razia antidrog a Poliției, în urma căreia au fost documentate peste 100 de persoane. „Cultura alternativă și muzica electronică nu sunt infracțiuni”

Astăzi, 20 februarie, în fața clădirii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) are loc un protest, după ce acum câteva zile, pe 14 februarie, polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit într-un local de agrement, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic.

„Ceea ce s-a întâmplat recent nu a fost un simplu control, ci o demonstrație de forță care a tratat sute de tineri, artiști și studenți ca pe niște infractori periculoși. Refuzăm să acceptăm că normalitatea înseamnă frică. Cultura alternativă și muzica electronică nu sunt infracțiuni”, au declarat organizatorii protestului.

Prezentată ca o razie antidrog, intervenția oamenilor legii în noaptea de 14 februarie, într-un spațiu utilizat pentru organizarea petrecerilor de muzică electronică, a provocat umilire și stigmatizare, spun participanții la eveniment, pentru ZdG. Organizatorii evenimentului, care susțin că au avut pagube de circa 100 de mii de lei, au afirmat că doar trei din cele 19 persoane „conduse pentru expertiză narcologică” ar fi avut rezultate pozitive. De cealaltă parte, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat pentru ZdG că oamenii legii au tratat intervenția asemănător cu cazurile de speluncă.

Totodată, organizatorii acestui tip de evenimente vorbesc despre „abuzuri repetate asupra scenei electronice din Chișinău”. „Percheziții corporale invazive, până la lenjerie intimă, efectuate la grămadă, fără o suspiciune individuală rezonabilă. Să ții zeci de tineri cu mâinile pe pereți, sub amenințarea forțelor speciale, este o traumă, nu o măsură de siguranță”, declarată aceștia.

Reprezentanții sectorului cultural independent, care s-au solidarizat cu organizatorii evenimentului întrerupt de intervenția oamenilor legii în noaptea de sâmbătă, susțin că „nu ies în stradă împotriva Poliției”, ci „pentru reguli”. Aceștia cer oprirea „pedepselor colective”, „protocoale clare” în cazul intervențiilor și „recunoaștere”. „Muzica electronică este cultură, nu infracțiune. Este o economie creativă care merită un statut legal protejat”.