O nouă companie aeriană intră pe piața din R. Moldova, după ce a obținut certificatul de operator aerian. Detalii despre acționarii Polaris

Compania Polaris Aviation Group a obținut Certificatul de Operator Aerian (AOC), emis de Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, și se pregătește să lanseze zboruri comerciale. Primele curse vor fi operate cu un avion Airbus A321, iar ulterior flota urmează să fie extinsă cu un Airbus A320, a anunțat compania pe 27 octombrie.

Aeronava Airbus A321, care va fi utilizată pentru primele curse, este înmatriculată în R. Moldova cu numărul ER-PAG. Anterior, ZdG a scris că avionul a ajuns pe Aeroportul Internațional Chișinău la 4 august 2026, venind de pe aeroportul din Plovdiv, Bulgaria. Aeronava, fabricată în 2003, a fost luată în leasing, potrivit explicațiilor oferite de administratorul companiei, Guram Gvedașvili, pentru ZdG.

Potrivit anunțului, primele destinații și orarul zborurilor urmează să fie comunicate în perioada următoare.

Cine sunt acționarii Polaris

Potrivit investigației ZdG, Polaris Aviation Group a fost înregistrată la începutul lunii ianuarie 2026, cu un capital social inițial de 100 de lei, majorat ulterior la 500 de mii de lei.

Compania are trei acționari. Anatolie Damaschin, în vârstă de 24 de ani, deține 50% din capitalul social, iar Gicu Răducan și Guram Gvedașvili dețin câte 25%.

Gicu Răducan este fiul lui Marcel Răducan, fost deputat al Partidului Democrat din Moldova, fost ministru al Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și fost președinte al Consiliului Concurenței. Guram Gvedașvili este fiul unui antreprenor originar din Georgia, stabilit în Republica Moldova în anii ’90.

Firma fondată de Anatolie Damaschin, specializată în comerțul cu autoturisme, a raportat pierderi de 230 de mii de lei pentru anul 2023. Contactat de ZdG, Guram Gvedașvili a declarat că cei trei acționari au inițiat împreună afacerea și a negat existența unor persoane care s-ar afla în spatele investiției sau a unor afilieri politice.