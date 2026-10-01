Profilul acționarilor Polaris, noua companie aeriană cu baza la Chișinău: un tânăr de 24 de ani cu o afacere pe minus, fiul unui fost deputat și fiul unui antreprenor originar din Georgia, cu cetățenia R. Moldova

Anatolie Damaschin, un tânăr de 24 de ani, cu o afacere în domeniu transportului terestru care înregistrează pierderi de sute de mii de lei, este acționarul care deține 50 % din compania aeriană „Polaris” – „un operator aerian din Republica Moldova, care oferă servicii regulate și charter de transport pasageri către destinații internaționale”. Parteneri de afaceri îi sunt Gicu Răducan, fiul lui Marcel Răducan, fost deputat pe listele Partidului Democrat din Moldova și fost ministru al Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în Guvernul Filat, și Guram Gvedașvili, fiul unui antreprenor originar din Georgia, stabilit în anii ’90 în R. Moldova, unde deține mai multe companii.



Înregistrată inițial cu un capital social de doar 100 de lei în primele zile din 2026, peste două luni, compania și-a majorat capitalul social până la 500 de mii de lei, iar în luna august 2026 a înregistrat și prima sa aeronavă, care staționează deja pe Aeroportul Internațional Chișinău. Autoritatea Aeronautică Civilă și Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului” nu au dat încă undă verde pentru activitatea operatorului aerian.

Companie aeriană cu un capital social inițial de 100 de lei

30 decembrie 2025. Printr-un proces-verbal, Anatolie Damaschin, Guram Gvedașvili și Gicu Răducan consemnează fondarea companiei „Polaris Aviation Group”, cu un capital social de 100 de lei. Astfel, Anatolie Damaschin, deținător a 50 % din acțiuni, a contribuit cu 50 de lei, iar Guram Gvedașvili și Gicu Răducan, fiecare deținător a câte 25 % din companie – cu câte 25 de lei. În aceeași zi, a fost solicitată înregistrarea companiei timp de 24 de ore.

Printre domeniile de activitate declarate ale companiei se numără transportul aerian de mărfuri și pasageri, transporturile spațiale, serviciile conexe transportului terestru, precum și repararea și întreținerea aeronavelor și a navelor spațiale.

2 ianuarie 2026. „Polaris Aviation Group” apare în registrul de stat al companiilor. În aceeași zi, Agenția Servicii Publice îi informează pe fondatori că „orice investiție în acest domeniu trebuie aprobată de Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS).”

24 februarie 2026. Acționarii decid majorarea capitalului social – de la 100 de lei la 500 de mii de lei. Astfel, păstrând proporțiile, Damaschin contribuie cu 250 de mii de lei, iar Gvedașvili și Răducan – cu câte 125 de mii de lei fiecare. O lună mai târziu, ASP înregistrează modificarea și notifică, în mod repetat, că investiția trebuie aprobată de CEIISS.



Compania a avut adresa juridică inițială într-o clădire din localitatea Dumbrava, înregistrată pe numele mamei lui Guram Gvedașvili, iar în martie s-a mutat într-un oficiu de pe bd. Dacia, de la marginea capitalei.

Prima aeronavă

La 4 august 2026, prima aeronavă a companiei aterizează de pe aeroportul Plovdiv (Bulgaria) pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău: o aeronavă de tip Airbus A321-200, fabricată în 2003. Potrivit datelor consultate de ZdG, aceasta a fost utilizată din 2003 până în 2019 de trei companii norvegiene, iar în 2024 a ajuns în gestiunea unei companii din Bulgaria.

„Nicio aeronavă nu se cumpără, că ele au prețuri foarte mari. Noi am luat aeronava în leasing. […] Dacă o să deschideți manualul Autorității Aeronautice Civile, o să vedeți că nu te poți certifica fără o aeronavă. Acesta este procesul normal prin care fiecare companie aeriană care începe lucrul trebuie să treacă”, explică Gvedașvili într-o discuție cu ZdG motivul apariției aeronavei înaintea obținerii licenței.

Gvedașvili a refuzat însă să ne spună care este prețul achitat aeroportului din Chișinău pentru fiecare zi de staționare a aeronavei.



Din 29 august 2026 este activ și site-ul companiei, creat în ianuarie 2026. „Polaris este un operator aerian din R. Moldova, care oferă servicii regulate și charter de transport pasageri către destinații internaționale, având baza la Chișinău. Mânați de ambiția de a conecta oameni, locuri și oportunități, construim o companie aeriană axată pe experiențe de călătorie fiabile și confortabile. Călătoria noastră începe curând”, se spune în mesajul de pe pagina web.

Acționarul principal

În calitate de acționar principal al companiei „Polaris Aviation Group” figurează Anatolie Damaschin, un tânăr de 24 de ani, care deține o cotă parte de 50 %. Deși în actele de la ASP figurează în calitate de beneficiar al noii companii aeriene, datele consultate de ZdG arată că Damaschin nu deține bunuri sau alte afaceri substanțiale. Anatolie Damaschin este, din 2022, proprietarul unui apartament de 89 de metri pătrați în Chișinău.

În octombrie 2026, Damaschin figurează drept fondator și director al firmei „TDM COM”, înființată în 2021 și specializată în comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare, potrivit informațiilor colectate din baza de date a Biroului Național de Statistică. Cele mai recente informații privind situația financiară a companiei se referă la anul fiscal 2023 – compania, cu trei angajați, a avut pierderi de 230 de mii de lei. Pentru anii 2024 și 2025 nu sunt prezentate datele financiare. Potrivit datelor consultate de ZdG, părinții tânărului de 24 de ani nu sunt beneficiari ai vreunei companii.

Fiul unui om de afaceri originar din Georgia

Guram Gvedașvili (28 de ani) deține alte 25 % din acțiunile companiei. Pe lângă calitatea de fondator, Gvedașvili este și administrator al „Polaris Aviation Group” – singura afacere pe care o are în gestiune la activ. Guram este și el cetățean al R. Moldova, iar din informațiile publice, și-a făcut studiile universitare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Tatăl său, David Gvedașvili, este fondator, beneficiar sau administrator a cinci companii, toate cu activități în sectorul HoReCa și în sectoare conexe. Unul dintre restaurantele familiei este cu specific georgian, amplasat în inima Chișinăului.

Într-un interviu pentru newsmaker din 2015, David Gvedașvili spunea că a ajuns în R. Moldova „în anii ’90 și mi-am găsit dragostea. M-am căsătorit, s-a născut fiul meu.” El a mai spus că până în 2013 producea ambalaje din carton pentru fabricanții de vinuri din Moldova. „Aveam un atelier de ambalaje. Era o afacere destul de bună la vremea aceea. Dar eu mereu am vrut să intru în domeniul restaurantelor – îmi plăcea să gătesc și îmi plăcea această direcție… Sunt mai degrabă un om de afaceri moldovean decât georgian. După origine sunt georgian, dar ca antreprenor sunt mai mult moldovean.”

Fiul unui fost deputat PD și ministru în Guvernul Filat

Gicu Răducan (34 de ani) deține o cotă parte de 25 % din companie. Este fiul lui Marcel Răducan (59 de ani), fost deputat pe listele Partidului Democrat din Moldova, fost ministru al Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (2009–2015) în Guvernul Filat și fost președinte al Consiliului Concurenței (2018–2021). La sfârșitul anilor ’90, timp de trei ani a exercitat și funcția de viceministru al Industriei și Comerțului, iar ulterior a fost șef al Departamentului Standardizare și Metrologie al R. Moldova. De-a lungul anilor, în paralel cu munca la stat, Marcel Răducan a ajuns să dețină o avere de milioane prin intermediul mai multor companii.



În octombrie 2026, Gicu Răducan, unul din cei doi fii ai fostului funcționar, figurează ca fondator, administrator sau beneficiar la alte trei companii. El este beneficiar și unicul acționar al firmei „Giva IT Solutions”, deschisă în 2022, cu activități declarate în domeniul IT. Compania are un capital social de 100 de lei, iar datele publice arată că în 2025 a avut pierderi de 4 milioane de lei.



Gicu Răducan este fondator, beneficiar și administrator și la „Eco Dommus” SRL, companie deschisă în septembrie 2025, cu activități în domeniul imobiliar. Datele consultate de ZdG arată că în septembrie 2026 firma nu avea înregistrate bunuri pe numele său.



Gicu Răducan este și unul dintre acționarii companiei „Moldprodinvest” (14 %), una dintre principalele companii dezvoltate de-a lungul anilor de familia sa. Firma deschisă în 2011 îi mai are asociați pe părinții săi, Aurica și Marcel Răducan, care dețin împreună o cotă parte de 62 %, și pe Mihail Hâncu (22 %). Datele publice arată că în 2025 și această firmă a înregistrat pierderi de 88 de mii de lei, înregistrând venituri de circa patru milioane de lei. Compania deține câteva bunuri imobile în Chișinău, dar și două mijloace de transport.

Într-un interviu oferit pentru Realitatea, Răducan declara că „am făcut studii în Marea Britanie în domeniul transporturilor, la Aston University, după care am urmat un masterat în sisteme complexe de transport la Cass Business School din cadrul City University of London. După revenirea în Republica Moldova, în perioada 2013–2014, am activat în mai multe companii din domeniul transporturilor, atât în aviație, cât și în transportul multimodal. Am lucrat la Autoritatea Aeronautică Civilă, iar ulterior am ocupat funcția de director comercial la Air Moldova. Acolo am acumulat cea mai mare parte a experienței mele în aviație și am cunoscut numeroși specialiști și reprezentanți ai industriei din Europa.”

„Nu stă nimeni în spatele nostru”

Contactat de ZdG, Guram Gvedașvili, cel care a înregistrat compania la ASP, spune că fiecare dintre acționari a avut în trecut tangență cu domeniul de activitate al noii întreprinderi, că ideea a fost una comună și că numele lor nu sunt paravane pentru a ascunde adevărații beneficiari.

G. Gvedașvili: Nu a fost doar unul din noi care avea o idee, ci asta era o idee comună a noastră, a tuturor, adică a noastră, trei acționari.

ZdG: Dar cum se explică că domnul Damaschin are 50 %, iar dumneavoastră și domnul Răducan aveți doar câte 25 %?

G. Gvedașvili: Pentru că 50 % este aportul lui analizat din noi trei, este 50 %.

ZdG: Vreau să vă întreb direct dacă investiția de 250 de mii de lei în capitalul social al companiei a fost o investiție directă a domnului Anatolie Damaschin sau stă cineva în spatele dumneavoastră?

G. Gvedașvili: Nu stă nimeni în spatele lui Anatolie Damaschin, cum nici nu stă nimeni în spatele al meu și al lui Gicu Raducan. Suntem trei antreprenori care am pornit cu ideea aceasta. Nu suntem afiliați politic. Suntem acum într-un proces de obținere de licență de la Autoritate Aeronautică. Suntem pe ultima etapă, deci vom veni cu mai multe precizări și clarificări odată ce obținem această licență.

ZdG: Domnul Damaschin are o afacere cu mașini care este pe minus. Vreau să vă întreb dacă nu v-a fost frică să vă asociați cu dumnealui, ținând cont că nu a reușit să gestioneze o afacere care să-i aducă profit.

G. Gvedașvili: Cred că întrebările acestea trebuie să le adresați lui domnul Damaschin, însă eu vă pot asigura că suntem ok.

I-am solicitat lui Gvedașvili să ne ofere numărul lui Damaschin, însă acesta nu a făcut-o.