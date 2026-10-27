Europa Liberă: Camere de supraveghere cu tehnologie rusească, folosite la Aeroport și la ASP

Mai multe instituții publice din Republica Moldova, inclusiv Aeroportul Internațional Chișinău și Agenția Servicii Publice (ASP), folosesc sisteme de supraveghere video bazate pe software-ul rusesc Trassir. Unele dintre aceste sisteme sunt utilizate de mai mulți ani, iar instituțiile afirmă că au luat măsuri pentru ca imaginile și datele colectate să nu ajungă la producătorul din Rusia, potrivit unei investigații publicate de Europa Liberă.

Conform investigației, sistemele Trassir sunt utilizate și de Administrația Națională a Penitenciarelor, Termoelectrica, parcul de autobuze din Chișinău, Universitatea Tehnică a Moldovei și în rețeaua națională de supraveghere a examenelor de bacalaureat.

Jurnaliștii au constatat că, în cazul Aeroportului Internațional Chișinău, un caiet de sarcini pentru achiziția unor echipamente de supraveghere, lansată în vara acestui an, prevedea explicit utilizarea tehnologiei Trassir. Achiziția, estimată la 350 de mii de lei fără TVA, includea servere, camere video și licențe pentru recunoaștere facială și numărarea automată a pasagerilor. Licitația a fost anulată după ce unicul ofertant a solicitat un preț de patru ori mai mare decât bugetul prevăzut.

Potrivit Europa Liberă, sistemul de supraveghere de la aeroport a fost instalat în perioada 2015–2019, în timpul administrării acestuia de către compania Avia Invest, controlată atunci de Ilan Șor. Reprezentanții aeroportului au declarat că sistemul este folosit de cel puțin șapte ani, însă nu cunosc cu exactitate când a fost instalat inițial și cât a costat.

Instituția a explicat că echipamentele noi trebuie să fie compatibile cu sistemul existent, dar a precizat că achizițiile curente nu reprezintă o decizie privind soluția tehnologică pe termen lung. Administrația aeroportului intenționează să înlocuiască sistemul pe termen mediu, fără să poată indica deocamdată o dată exactă.