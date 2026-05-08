O locomotivă uzată, cuprinsă de flăcări în apropierea stației Visterniceni din capitală
O locomotivă a fost cuprinsă de foc în dimineața zilei de vineri, 8 mai, în apropierea stației de cale ferată Visterniceni din municipiul Chișinău. Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a recepționat informația la ora 11:23.
La fața locului au intervenit două echipe de intervenție.
Ajunși la fața locului, pompierii au reușit lichidarea arderii la ora 11:46. Arderea a afectat o locomotivă uzată, care era dată la reciclare și dezmembrare.
Cauza producerii incidentului urmează să fie stabilită de specialiști.