Cer noros și izolat ploi, dar cu maxime de 24°C: cum va fi vremea vineri, 8 mai

Vineri, 8 mai, în R. Moldova, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată, prognozează Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

Meteorologii prevăd cer variabil, iar izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla ziua din sud, slab până la moderat.

În centrul țării, unde va fi cer noros, temperaturile vor urca până la 22 de grade Celsius.

În nordul R. Moldova, unde se așteaptă averse cu descărcări, se vor înregistra maxime de până la 19°C.

În sud, valorile termice maxime vor atinge 24°C.