Ex-deputatul Sergiu Sîrbu și fratele acestuia au ajuns pe banca acuzaților pentru îmbogățire ilicită, după patru ani de la inițierea cauzei penale

Un ex-deputat al Partidului Comuniștilor din R. Moldova (PCRM) și al Partidului Democraților din Moldova (PDM) învinuit de săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită a fost trimis pe banca acuzaților, anunță vineri, 8 mai, Procuratura Anticorupție (PA).

Potrivit surselor Ziarului de Gardă, fostul deputat este Sergiu Sîrbu.

În aceeași cauză penală este vizat și fratele ex-deputatului, Vitalie Sîrbu, căruia i se incriminează complicitatea la săvârșirea infracțiunii de îmbogățire ilicită, „prin contribuirea la realizarea planului infracțional, inclusiv prin furnizarea de informații, acordarea de mijloace și instrumente, tăinuirea mijloacelor și instrumentelor utilizate la săvârșirea infracțiunii, precum și a urmelor acesteia și a bunurilor dobândite pe cale criminală”.

Urmărirea penală a fost inițiată în ianuarie 2022 de către PA, având la bază constatările Autorității Naționale de Integritate, potrivit cărora a fost stabilită o diferență substanțială între veniturile obținute și averea dobândită de ex-deputatul și familia sa în perioada august 2016 – decembrie 2019.

Potrivit PA, pentru perioada 25 februarie 2014 – 31 decembrie 2021, adică perioada exercitării funcției de deputat în Parlamentul R. Moldova, ex-deputatul, împreună cu membrii familiei sale, ar fi înregistrat o diferență substanțială în valoare totală de 2 860 769 de lei între veniturile obținute și averea dobândită, inclusiv cheltuielile efectuate în această perioadă.

„Cheltuielile au vizat preponderent servicii de asigurare auto, servicii medicale, servicii educaționale, servicii turistice, servicii de livrare a produselor alimentare, servicii comunale și achitarea ratelor aferente creditelor bancare, constatându-se că acestea nu puteau fi acoperite din venituri obținute legal”, a precizat PA.

Fratele ex-deputatului este acuzat că ar fi contribuit la dobândirea și transmiterea dreptului de proprietate asupra unui imobil, în anul 2015, în beneficiul ex-deputatului.

Totuși, Sergiu Sîrbu și fratele acestuia nu și-au recunoscut vinovăția, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Pentru infracțiunea comisă legea prevede pedeapsă sub formă de amendă în mărime de la 400 de mii la 500 de mii de lei sau cu închisoare de la 7 la 15 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.

Totodată, în scopul garantării executării pedepsei amenzii și eventualei confiscări speciale, pe bunurile imobile și mijloacele financiare a lui Sîrbu au fost aplicate sechestre în sumă de peste 7 milioane de lei.

Până în decembrie 2012, Sergiu Sîrbu a fost membru al PCRM, după care a aderat la PDM. În Parlament a ajuns pe listele PDM în decembrie 2014, fiind ales și vicepreședinte al Legislativului. După ce Partidul Democrat a pierdut puterea, în vara anului 2019, Sergiu Sîrbu împreună cu alți deputați PDM, părăsește fracțiunea și constituie, în februarie 2019, grupul parlamentar Pro Moldova, condus de Andrian Candu. În octombrie 2020, Sergiu Sîrbu a anunțat că părăsește și această formațiune și că urmează să fie deputat neafiliat. Totodată, și-a anunțat susținerea pentru candidata fostului partid Șor, la prezidențiale, Violeta Ivanov. În iulie 2021, Sergiu Sîrbu a devenit vicepreședinte al partidului Șor, declarat neconstituțional în iunie 2023.