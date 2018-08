Neclaritățile și confuziile din dosarul „frizerului” de la Călărași, condamnat în Italia. MJ și Interpol dețin informații contradictorii

Sergiu Buruiană, unul dintre suspecții care i-a tuns forțat pe doi tineri la o benzinărie din Călărași, ar putea sta după gratii în R. Moldova pentru că a omorât un tunisian în 2012, în Italia. Deși anterior, șeful Centrului Cooperare Polițienească Internațională, Viorel Țentiu, a declarat pentru ZdG că Buruiană a fost condamnat la detenție pe viață în Italia și că această pedeapsă nu poate fi aplicată până când autoritățile din Italia nu transmit un set de documente în R. Moldova, Ministerul Justiției susține că este vorba, de fapt, de o condamnare la 23 de ani și 11 luni privațiune de libertate, iar documentele au parvenit în R. Moldova încă în luna martie a anului curent.

Poliția din R. Moldova anunță într-un comunicat de presă că a dispus recunoașterea și punerea în aplicare pe teritoriul R. Moldova a sentinței din 10 aprilie 2014, emisă de Curtea de Jurați din Padova și modificată în 2015, apoi pronunțată de Curtea de Apel Veneția prin care Sergiu Buruiană a fost condamnat de către autoritățile italiene la 23 ani și 11 luni privațiune de libertate, pentru comiterea infracțiunii de omor intenționat și deținere ilegală a armei.

Sentință pe viață sau 24 de ani de închisoare?

Anunțul Poliției vine după ce acum o săptămână Viorel Țentiu, șeful Centrului Cooperare Polițienească Internațională a declarat pentru ZdG că Sergiu Buruiană a fost condamnat la detenție pe viață în Italia. Contactat repetat pentru a ne explica de ce pedepsele din dosarul Buruiană anunțate de Interpol și Miniterul Justiției (MJ) sunt diferite, acesta a precizat că „este vorba de o neconcordanță”.

„Este o neconcordanță din informația prezentată de autoritățile Italiei și cea care a fost specificată în baza de date Interpol. În setul de documente transmis Ministerului Justiției figurează sentința de 23 de ani și 11 luni, însă în baza de date a Interpol este vorba de detenție pe viață. Este o neconcordanță și am făcut legătura cu italienii pentru ca ei să verifice. Acum însă va fi luată în considerație informația furnizată Ministerului Justiției”, a declarat șeful Centrului Cooperare Polițienească Internațională pentru ZdG.

Documentele de condamnare au parvenit acum șase luni

Acum o săptămână, Țentiu ne-a informat că Sergiu Buruiană, ajuns în atenția opiniei publice după ce, împreună cu un grup de prieteni, a tuns forțat doi tineri din Călărași, nu poate fi condamnat în R. Moldova până când autoritățile de la Chișinău nu vor recepționa dosarul penal și sentința de condamnare pe numele acestuia. Tot atunci, acesta ne-a asigurat că autoritățile de la Chișinău au remis o solicitare repetată în adresa BNC Interpol Roma/Italia cu privire la transmiterea setului de documente pentru recunoașterea sentinței, doar că acesta nu ar fi parvenit încă.

Totuși, contactată telefonic, purtătoare de cuvânt a Ministerului Justiției, Olga Demcenco, ne-a informat că pachetul de documente a sosit în R. Moldova încă în luna martie curent, iar la 22 august 2018, Ministerului Justiției a înaintat Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) demersul de recunoaștere și punere în executare pe teritoriul R. Moldova a sentinței.

Întrebată de ce a durat tocmai jumătate de an pentru ca dosarul să fie transmis în instanță, purtătoarea de cuvânt a MJ ne-a informat că pachetul de documente transmis de autoritățile din Italia nu era tradus.

„În primul rând, pachetul nu a fost întocmit cu traduceri. În plus, Italia nu face parte la o Convenție de recunoaștere a sentinței. Este o procedură când se dispune arestarea, iar în acest caz nu a fost dispusă procedura urgentă. În acest timp au mai fost și interpelări la Agenția Servicii Publice ca să verifice dacă aceasta este cetățean al R. Moldova. A durat procesul. Așa sunt procedurile”, a declarat pentru ZdG, Olga Demcenco.

L-am contactat din nou pe Viorel Tentiu pentru a ne explica de ce anterior ne-a informat că documentele nu au parvenit, când, de fapt, acestea au fost transmise la Chișinău încă în martie curent.

„Zic încă o dată ceea ce v-am zis. Interpolul comunică pe probleme polițienești și comunică cu omologii săi din Italia. Interpolul din Roma tot nu cunoștea că a fost transmis setul de documente. Aceste documente sunt transmise prin canale diplomatice și poliția sau Interpol nu sunt parte a acestui proces. Eu despre acest lucru nu am știut, însă după incidentul de la benzinărie eu iarăși am bătut alarma și am trimis o solicitare la Interpol Roma. Ministerul Justiției din Italia nu este obligat să informeze Interpolul din Roma că a transmis pachetul de documente”, a spus Viorel Țentiu.

MJ a înaintat Judecătoriei Chișinău demersul de recunoaștere și punere în executare pe teritoriul R. Moldova a sentinței pe numele lui Sergiu Buruiană după ce ZdG a publicat mai multe articole în care se precizează că Buruiană este unul dintre suspecții care a tuns forțat doi tineri la o benzinărie din Călărași și care a fost implicat într-un omor în Italia.

Pe 13 august, Ziarul de Gardă a postat un filmuleț video în care doi tineri în vârstă de 19 ani au fost înjurați și agresați fizic pentru simplul fapt că aveau părul lung. Incidentul a avut loc la 9 iulie curent, la o benzinărie din orașul Călărași. Cei doi tineri au fost tunși forțat de un grup de persoane necunoscute, care ar fi fost sub influența băuturilor alcoolice. În aceeași zi, Inspectoratul de Poliție Călărași a declarat că s-a autosesizat după ce a intrat în posesia imaginilor video și a demarat o anchetă pentru huliganism. Sergiu Buruiană, unul dintre suspecți, nu a fost reținut însă decât la 20 august, după ce s-a prezentat la Inspectoratul de Poliție Călărași, fiind citat pentru a fi audiat. Ulterior, pe 22 august, Judecătoria Strășeni a emis un mandat de arest pentru 30 de zile pe numele lui Buruiană.

Buruiană nu este la prima abatere de la lege. Numai în 2017, acesta a figurat în șase cauze contravenționale și într-un dosar penal pentru huliganism.