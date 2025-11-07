Ministrul Sănătății, reacție nouă la scandalul diplomelor de rezidențiat pe care și-a pus semnătura. Face referire la un ordin intern din perioada pandemiei Covid-19

Emil Ceban, ministrul Sănătății afirmă că toate diplomele eliberate de Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” „sunt valide și se oferă în baza unui dosar complex, pentru fiecare rezident în parte”.

Oficialul susține că „a semnat diplomele în baza informațiilor oferite în dosar și că „sacă se va constata de autoritățile române că anumite documente eliberate de instituțiile din România nu corespund cerințelor, este nevoie ca USMF să revadă dosarele și să verifice minuțios toate documentele atașate de medicii rezidenți din România la dosarul individual”.

El mai spune că „este esențial ca autoritățile competente din ambele state să ducă această investigație până la capăt pentru ca să nu existe dubii asupra integrității și transparenței USMF”.

„Diplomele USMF sunt valide și se oferă în baza unui dosar complex, pentru fiecare rezident în parte, aflat în arhiva instituției, care include ordinele emise de universitate ce atestă promovarea examenelor, foaia matricolă, documente privind activitatea de practică validată, precum și copia diplomei de studii medicale, emisă de autoritatea din statul din care provine rezidentul. La finalizarea programului, în baza elementelor din dosar, se emite Certificatul de specialitate (Diploma de studii de rezidențiat). Toate dosarele sunt sigilate și păstrate în arhiva instituției”, afirmă Emil Ceban.

„Am semnat diplomele în baza informațiilor oferite în dosar. Dacă se va constata de autoritățile române că anumite documente eliberate de instituțiile din România nu corespund cerințelor, este nevoie ca USMF să revadă dosarele și să verifice minuțios toate documentele atașate de medicii rezidenți din România la dosarul individual. Este esențial ca autoritățile competente din ambele state să ducă această investigație până la capăt pentru ca să nu existe dubii asupra integrității și transparenței USMF”, susține ministrul Sănătății.

„Este important să menționăm faptul că, în perioada pandemiei de COVID-19, date fiind constrângerile epidemiologice, precum și absența cadrului legal care să permită angajarea rezidenților străini în spitalele publice din Republica Moldova, USMF a emis un ordin care permitea desfășurarea unei părți din activitatea practică, în instituții medicale de profil din țara de origine a rezidentului. Dat fiind contextul, această prevedere a fost aplicată exclusiv pentru asigurarea continuității formării profesionale. Potrivit prevederilor acestui ordin, pentru a putea primi Diploma de studii, rezidenții aveau obligația suplimentară de a prezenta Decanatului de Rezidențiat, „Volumul de asistență medicală efectuat (VAMO)”.

„În acest sens, rezidenții au prezentat documentația solicitată, care atestă că au efectuat activitatea practică în instituții medicale din România. Aceste documente, prezentate în original, au fost validate și recunoscute ca făcând parte din programul de rezidențiat de către Decanatul de Rezidențiat al USMF”, afirmă Ceban.

„Menționez că, în ultimii cinci ani, la USMF „Nicolae Testemițanu” au fost înmatriculați 30 de rezidenți din România, dintre care 8 au fost exmatriculați pentru nerespectarea obligațiilor contractuale. USMF „Nicolae Testemițanu” aplică aceleași exigențe academice, profesionale și etice pentru toți rezidenții, indiferent de cetățenia pe care o dețin”, afirmă Emil Ceban.

„În calitatea mea de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, am semnat anual mii de diplome, conform unei proceduri administrative standard, bazându-mă pe dosarele complexe și foarte detaliate prezentate. Procesul de eliberare a diplomelor este unul digitalizat și riguros reglementat, iar semnătura rectorului este o etapă obligatorie pentru toate actele de studii emise de universitate. Nu am avut niciodată motive să pun la îndoială veridicitatea acestor documente”, a mai precizat ministrul Sănătății.

Ancheta inițiată de organele de drept de la București vizează mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății din România recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului.

Potrivit Parchetului General al României, ar fi existat „indicii temeinice că studiile de rezidențiat, care presupuneau prezenta fizică obligatorie a medicilor rezidenți la bazele clinice universitare, nu au avut loc în realitate, în condițiile in care, pe perioada cursurilor de specializare, medicii rezidenți se aflau în România, unde erau salarizați cu normă întreagă”. Titlurile de calificare vizau diverse specialități, precum: medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolara, parodontologie, se mai arată în comunicatul Parchetului.

Pe acest caz au fost efectuate 14 percheziții la data de 5 noiembrie 2025, fiind emise 12 mandate de aducere. Digi24 a scris că în aceeași zi medicii vizați au fost audiați la Parchetul General.

Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, dat fiind că ei lucrau cu normă întreagă în România în perioada în care ar fi trebuit să fie prezenți fizic în Republica Moldova la rezidențiat.

Diplomele de rezidențiat obținute de medici care activează în România la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, care ar fi fost obținute ilegal, potrivit Parchetului General al României, sunt autentice. G4media.ro a publicat trei diplome de studii de rezidențiat, iar Ziarul de Gardă a verificate datele din actele de studii pe portalul Centrului Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educație, astfel că se confirmă veridicitatea acestora.

Pe portalul pe care poate fi verificată autenticitatea diplomelor de studii în R. Moldova sunt indicate instituția absolvită, calificarea obținută, media la examen, anul înmatriculării și anul absolvirii.