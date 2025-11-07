Semnătura noului ministru al Sănătății apare pe diplomele medicilor acuzați că le-au obținut fraudulos. Emil Ceban: „Procedură administrativă standard”

Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, dat fiind că ei lucrau cu normă întreagă în România în perioada în care ar fi trebuit să fie prezenți fizic în Republica Moldova la rezidențiat.

Ministrul Ceban ar putea fi audiat de procurorii români în acest dosar, în funcție de modul în care decurge cooperarea judiciară dintre România și Republica Moldova, potrivit informațiilor G4Media. Emil Ceban are și cetățenie română, după cum arată CV-ul său oficial.

Emil Ceban a respins implicarea universității în scandalul diplomelor investigat de procurorii români.

Documentele consultate de G4Media arată că diplomele invocate de procurorii români sunt semnate și de Emil Ceban, care la acel moment era rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Chișinău.

Emil Ceban a devenit ministru al Sănătății în 31 octombrie în guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu, după alegerile parlamentare câștigate de partidul PAS.

Procurorii Parchetului General din România au făcut miercuri 14 percheziții în acest dosar care investighează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului.

E vorba despre medici specialiști în medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolara, parodontologie.

Procurorii români susțin în comunicatul citat că studiile de rezidențiat, care presupuneau prezenta fizică obligatorie a medicilor rezidenți la bazele clinice universitare din Republica Moldova, nu au avut loc în realitate, dat fiind că la acel moment medicii rezidenți se aflau în România, unde erau salarizați cu normă întreagă.

Una dintre diplome a fost semnată și de Adrian Belîi, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate și profesor universitar la USMF.

Susra: G4Media

Emil Ceban a respins miercuri implicarea universității pe care o conduce în scandalul diplomelor false investigat de autoritățile din România. Emil Ceban spune că Universitatea nu putea elibera astfel de acte, deoarece toate diplomele și notele sunt gestionate printr-un sistem digital sigur.

„Acesta este un fals. Universitatea de Medicină nu poate să facă așa ceva. Astăzi, toate diplomele trec prin sistemul informațional și au un control deosebit. De aceea, de acest lucru se vor ocupa organele competente și o să ne dea rezultate”, a declarat Ceban, citat de TV8.

Emil Ceban este din 2016 rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF), unde este și profesor universitar la Catedra de Urologie și Nefrologie Chirurgicală.

El este și președintele Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, potrivit CV-ului său.

Reacția ministrului Sănătății

Emil Ceban, prin intermediul Ministerului Sănătății, a venit cu o reacție cu referire la informațiile publicate de G4Media. Comunicatul a fost însă șters la câteva minute după publicare.

„În calitatea mea de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, am semnat anual mii de diplome, conform unei proceduri administrative standard. Procesul de eliberare a diplomelor este unul digitalizat și riguros reglementat, iar semnătura rectorului este o etapă obligatorie pentru toate actele de studii emise de universitate. Nu am avut niciodată motive să pun la îndoială veridicitatea acestor documente. Dacă totuși, în urma investigațiilor procurorilor, se va constata că unele diplome prezentate spre semnare au ajuns la mine cu încălcarea unor proceduri interne universitare, sunt cel mai interesat să aflu cine se face vinovat și solicit autorităților competente din ambele state să clarifice situația”, a precizat Ceban. UPDATE 10:37 Mesajul Ministerului a fost republicat.