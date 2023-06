Ministrul Dezvoltării Economice, după protestul deținătorilor de patentă: „Facem o reformă care trebuia făcută încă în anul 2000”

Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook după ce aproximativ 200 de deținători de patentă în comerț au protestat luni, 26 iunie, în fața Guvernului.

„Facem o reformă care trebuia făcută încă în anul 2000”, a spus ministrul.

„Da, lucrurile sunt într-atât de înapoiate în țara noastră. Înțeleg neliniștea lor, însă o să subliniez încă o dată că în 25 de ani acești oameni au fost neglijați. O să le oferim suport să evolueze. Vrem să-i ajutăm să crească, să se dezvolte. În toată această jumate de an am ținut să manifestăm empatie, înțelegere și deschidere. Și maximă transparență. Pentru că mă aflu în afara țării, împreună cu prim-ministrul Dorin Recean, și nu am putut să mă adresez acestor oameni și să discut cu ei, ceea ce regret. Mulțumesc colegului meu Viorel Garaz care a fost prezent alături de ei.