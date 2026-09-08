Mecanismul de finanțare a proiectelor de infrastructură în localitățile amalgamate, publicat pentru consultări publice

Guvernul a publicat pentru consultare publică proiectul hotărârii care reglementează „regulile după care localitățile amalgamate voluntar își vor finanța proiectele de infrastructură prin cel de-al doilea stimulent din Fondul de amalgamare voluntară, cel destinat investițiilor”, a anunțat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.

Inițiativa prevede că proiectele vor fi depuse de primăria-centru administrativ, în numele tuturor localităților din cluster, în baza deciziei consiliului local.

Alte prevederi:

Domeniile finanțate: drumuri locale, străzi, poduri și podețe; apă și canalizare; iluminat public și eficiența energetică a clădirilor publice; infrastructură socială; managementul deșeurilor; amenajarea spațiilor publice.

O procedură unică, în patru etape: lansarea procesului, depunerea proiectelor la ADR, evaluarea lor și aprobarea listei de proiecte împreună cu planul anual de finanțare.

Două modalități de implementare: primăria implementează proiectul, cu suport metodologic din partea ADR, sau ADR implementează proiectul și transmite investiția finalizată primăriei. Alegerea depinde de experiența anterioară a beneficiarului în proiecte de investiții capitale.

Costurile de elaborare a documentației tehnice și a devizelor sunt eligibile, iar investiția trebuie menținută cel puțin 5 ani după finalizare.

561 de primării din Republica Moldova au adoptat decizii finale de amalgamare voluntară, numărul reprezentând 63% din totalul primăriilor din țară. Dintre primăriile care au adoptat decizii finale de amalgamare voluntară, 65,3% au sub 3 000 de locuitori.

Pentru susținerea comunităților care au ales amalgamarea voluntară sunt prevăzute 4,5 miliarde de lei. Cele mai mari stimulente sunt prevăzute pentru Ungheni – peste 157,5 milioane de lei pentru 10 unități administrative teritoriale (UAT), Călărași – peste 116,6 milioane de lei pentru 14 UAT-uri, Rezina – peste 85,3 milioane de lei pentru 9 UAT-uri și Rîșcani – peste 72,6 milioane de lei pentru 7 UAT-uri.

Municipiul Ungheni va crește de la 26,5 mii la peste 42,3 mii de locuitori, iar orașul Călărași – de la 9,5 mii la 26,8 mii de locuitori.

Următoarea etapă va viza 254 de primării, care vor trece la amalgamarea normativă. Primăriile cu o populație de peste 3000 de locuitori nu au obligația de a participa la proces, amalgamarea fiind în cazul lor opțională. În rezultat, în anul 2027, numărul primăriilor va ajunge, estimativ, la 292.