Procurorul general al Ucrainei a demisionat în urma unui scandal major de corupție privind centre de apel frauduloase

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravchenko, a declarat pe 7 septembrie că și-a prezentat demisia președintelui Volodimir Zelenski și parlamentului. Demisia vine în urma unei anchete privind o presupusă organizație criminală condusă de un funcționar din cadrul Parchetului, care proteja centre de apel frauduloase, conform Kyiv independent.

„Aceasta este o decizie politică. Și am luat-o în mod conștient. Nu vreau ca funcția de procuror general să fie folosită ca instrument de confruntare politică”, a anunțat Kravchenko.

Kravchenko a spus că poziția sa cu privire la acuzațiile aduse împotriva sa rămâne neschimbată, susținând că nu a fost implicat în presupusa schemă.

Anunțându-și demisia, Kravchenko a mulțumit, de asemenea, procurorilor care lucrează în întreaga țară.

„Le mulțumesc colegilor mei care își îndeplinesc cu onestitate munca. Cei care reprezintă procuratura în instanță, lucrează cu victimele, documentează crimele rusești și apără interesele statului”, a spus Kravchenko.

Biroul Național Anticorupție (NABU) și Procuratura Specializată Anticorupție (SAPO) au anunțat pe 5 septembrie că au descoperit o presupusă organizație criminală condusă de un înalt funcționar din cadrul Parchetului General, care proteja centre de apel frauduloase și spăla milioane de grivne.

Potrivit anchetatorilor, grupul a fost creat la mijlocul anului 2025 și includea procurori și asociați din afara Parchetului General. Grupul ar fi primit mită sistematică în schimbul permiterii operațiunilor fără interferențe ale centrelor de apel frauduloase care vizau ucraineni și străini.

Anchetatorii susțin că veniturile din schemă au fost spălate prin achiziții de proprietăți, active înregistrate pe numele unor terți și conturi bancare aparținând unor asociați. Până în prezent, cinci presupuși membri ai organizației au fost identificați.

NABU l-a reținut pe Serhii Kropîva, șef adjunct al departamentului de cooperare internațională al Parchetului General, în legătură cu acest caz. Înalta Curte Anticorupție a Ucrainei a plasat-o pe Kropîva în arest preventiv pe 7 septembrie până pe 2 noiembrie și a stabilit cauțiunea la 2,7 milioane de dolari.

Kropîva este suspectat de spălare de active în valoare de peste 2 milioane de dolari și a fost suspendat din funcție. O altă suspectă, Yelyzaveta Ivakhnenko, a fost, de asemenea, reținută și a avut cauțiunea stabilită la 450 000 de dolari.

NABU nu l-a identificat public pe Kravchenko ca suspect în acest caz.

La o audiere în instanță din 6 septembrie, un procuror SAPO a menționat, de asemenea, relația strânsă dintre Kropîva și Kravchenko. Materialele dosarului susțin că Kropîva a aranjat lucrări de reparații la o casă din Kozyn, o zonă rezidențială de elită la sud de Kiev, unde locuiește Kravchenko; Kravchenko a declarat ulterior că familia sa închiriază proprietatea.

Kravchenko, al cărui birou a fost percheziționat în cadrul anchetei, a negat orice implicare pe 6 septembrie, spunând că nu a instruit niciodată pe nimeni să faciliteze funcționarea centrelor de apel ilegale și nici nu și-a folosit poziția pentru a le proteja.