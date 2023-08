„Mai puțin să te cătăi cu Vanea prin avtobus”. Geta Burlacu susține că a fost exclusă din lista artiștilor care vor evolua pe scenă, de Ziua Independenței, pentru că „a apelat la Ion Ceban”. Cum comentează Guvernul acuzațiile

Interpreta Geta Burlacu anunță că nu va mai evolua pe scena din Piața Marii Adunări Naționale de Ziua Independenței. Acesta sugerează că ar fi fost exclusă din lista artiștilor pentru colaborarea sa cu primarul capitalei Ion Ceban în privința transportului public spre Dumbrava.

„Deci… a început istoria de la postarea mea despre nevoia de transport pentru suburbia în care locuiesc aproximativ de 10 ani, Dumbrava. Aflând de proiectul Primăriei Chişinău pentru transportul destinat suburbiilor, am apelat la primarul general Ion Ceban. Am adunat semnături de la locatarii Dumbravei şi Mugurel. A fost primarul şi împreună cu vecinii am urcat în autobuz să vedem traseul. Ni s-a promis că în scurt timp va fi pornită o rută Chişinău-Dumbrava. În sfârşit atâta lume, inclusiv şi părinții mei pensionari şi copiii mei se vor bucura de transport public, care îi va duce spre Chişinău. Şi ar fi fost totul foarte plăcut și pozitiv pentru mine, dacă ieri seara nu aș afla că am fost scoasă de pe lista de interpreți pentru concertul din 27 august pentru Ziua Independenţei, organizat de Guvern. „Mai puțin să te cătăi cu Vanea prin avtobus” cam acesta a fost mesajul”, a scris Geta Burlacu pe rețelele de socializare.

Într-un răspuns pentru ZdG, purtătorul de cuvânt al Guvernului a afirmat că „a fost ajustată secțiunea care se referă la interpreții din diasporă”.

„Din start să clarificăm că Guvernul și Ministerul Culturii nu s-au ocupat de elaborarea listelor artiștilor care vor evolua în Piața Marii Adunări Naționale.

Iar după postarea apărută în spațiul public și verificările cu echipa organizatorică s-a constatat că la definitivarea programului a fost ajustată secțiunea care se referă la interpreții din diasporă unde autoarea figura ca reprezentanta din Marea Britanie.

Decizia în cauză nu are nicio legătură cu pretinsă activitate politică admisă de interpretă și niciun reprezentant al Guvernului sau Ministerului Culturii nu i-a imputat acesteia activitatea sa din spațiul public”, a spus pentru Ziarul de Gardă, Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al Executivului.

Am întrebat cine este mai exact organizatorul concertului, dar nu am primit un răspuns deocamdată.

Pe 27 august, când se împlinesc 32 de ani de la proclamarea Independenței R. Moldova, în capitală și în alte localități vor fi organizate mai multe manifestări.

Anterior, Guvernul a anunțat că pe scena din Piața Marii Adunări Naționale, vor evolua: Baletul Național „JOC”, Ansamblul folcloric „Romanița”, colective folclorice din țară, Orchestra simfonică a Filarmonicii Naționale „S. Lunchevici”, Orchestra Națională de muzică populară „LĂUTARII”, Alexandra Conunova (Elveția), Martina Meola (Italia), Pavel Efremov, (Germania), Lilia Istrati (România), Andrei Jilihovschi (Franța), Geta Burlacu (Marea Britanie), Cezar Moldovanu (Moldova), pianiștii Stanislav Jar & Laura Balicov (Olanda), țambaliștii Ion Curteanu (Ungaria) și Alexandru Olaru (Moldova).

ZdG a scris în vara anului trecut despre cum mai mulți elevi și profesori au fost obligați să îmbrace haine festive, eșarfă și tocă pentru absolvenți și să participe la Programul cultural-distractiv dedicat absolvenților cu genericul „Gala absolvenților – 2022”, organizat de Primăria municipiului Chișinău în Parcul „La Izvor” din sectorul Buiucani al capitalei, la care a cântat și Burlacu.

Interpreta a fost și printre invitații la Festivalul Căpșunelor și Mierii din 2018, organizat în localitatea de baștină a lui Igor Dodon, Sadova. Aceasta a evoluat atunci alături de „Acord”, „DoReDoS”, Nelly Ciobanu, Valentin Uzun & „THARMIS” și Filip Kirkorov.