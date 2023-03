Ministra Afacerilor Interne, Ana Revenco, a avut vineri, 10 martie, o întrevedere oficială, la Bruxelles, cu secretarul general adjunct al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Mircea Geoană. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), NATO va continua cooperarea practică pentru întărirea rezilienței instituționale și democratice a R. Moldova.

Oficialii au evaluat în comun tabloul de securitate „extrem de volatil” și au analizat modalitățile de intensificare a nivelului de informare al autorităților din Bruxelles, cu privire la situația din regiune.

La fel, demnitarii au abordat subiecte de actualitate, printre care consolidarea rezilienței R. Moldova și starea de securitatea din regiune, amenințările hibride din partea Federației Ruse, dar și perspectivele și prioritățile de cooperare cu statele membre ale Uniunii Europene.

