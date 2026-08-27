LIVE Concertul cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a Independenței R. Moldova. Ce artiști vor urca pe scenă

Concertul cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a Independenței R. Moldova. Ce artiști vor urca pe scenă
Pe scena din Piața Marii Adunări Naționale are loc concertul dedicat Zilei Independenței, care aduce în fața publicului numeroși artiști autohtoni.
Lista completă a artiștilor
Pe parcursul serii vor evolua, în ordine aleatorie: Satoshi, Alternosfera, Zdob și Zdub, Lupii lui Calancea, Tania Turtureanu, Pasha Parfeni, DARA, Akord, Magnat & Feoctist, Vali Boghean, Nelly Ciobanu, Catharsis, Aliona Moon, Anatol Mîrzenco, Natalia Barbu, Orchestra Fluieraș, Cătălin Josan, Surorile Osoianu, Gheorghe Țopa, Marina Dobrescu, Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare JOC, Adriana Ochișanu, Cristina Scarlat, Space Dance Project, Vasile Advahov, Nicolae Glib, Lelița, Maria Iliuț, Cristi Teodorovici, Ioana Maria Drăgan, Garabadji Sergiu, Adriana Babin, Fanfara Militară și Orchestra Simfonică Națională a Companiei „Teleradio-Moldova” împreună cu Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Tania Turtureanu, Akord, Catharsis, Cristofor Aldea-Teodorovici, Sergiu GarabajIi, Marina Dobrescu.