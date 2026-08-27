Ce este „drujba”? Răspunsuri de la Victor Bostan, Vlad Druc, Maia Sandu, Valeriu Bulat, Ludmila Tihonov, Alexandru Postică și Vladimir Ternavschi

În anul 2001, Vladimir Voronin și Vladimir Putin au semnat Tratatul de pace și prietenie între Federația Rusă și Republica Moldova (Договор о мире и дружбе между Россией и Молдовой). Acest tratat conține peste 30 de articole cu prevederi de respect reciproc, dezvoltare a culturii și bunelor relații.



De exemplu, articolul 20 spune că, „având în vedere rolul şi importanţa limbii ruse, Partea Moldovenească va asigura, în conformitate cu legislaţia naţională, condiţiile cuvenite pentru satisfacerea necesităţilor de instruire în limba rusă în cadrul sistemului de învăţământ al Republicii Moldova. Partea Rusă va crea condiţiile cuvenite pentru satisfacerea necesităţilor de instruire în limba moldovenească în Federaţia Rusă.”



Articolul deja situează limba rusă mai presus, pentru „rolul și importanța” pe care o fi având-o. Nici până la semnarea acestui tratat, nici după, în Rusia nu a existat nicio școală, nicio grădiniță cu predare în limba română, sau măcar moldovenească, chiar dacă în Rusia au mers la studii și la muncă mii și mii de cetățeni moldoveni.



De cealaltă parte, Republica Moldova a avut mereu școli, grădinițe cu predare în limba rusă și multe grupe universitare cu predare în limba rusă. La fel e și cu multe alte articole – „prietenia” rusă nu a admis retragerea armatei ruse de pe teritoriul Moldovei, recunoașterea crimelor împotriva poporului moldav, șantajul cu gaze, embargouri, atacuri cu drone și armate digitale de dezinformare.

I-am întrebat pe eroii documentarului „35 de ani de influență rusă în Moldova”, publicat astăzi, 27 august de către Ziarul de Gardă, cum înțeleg ei sensul cuvântului drujba/prietenia cu Rusia. Iată care sunt răspunsurile.

Vlad Druc, cineast, documentarist

Drujba este un cuvânt rusesc. A luat conotația de drujba narodov, cea din ideologia sovietică. Comuniștii, făcând această uniune sovietică, nu știu ce au vrut, dar nu le-a ieșit. Drujbă cu de-a sila nu există. Rusia nu este capabilă de prietenie adevărată. În sângele lor nu poate fi drujbă. De ce? Pentru că sunt sintetici.

Victor Bostan, director, Purcari

Drujba se subînțelege că e prietenie. Sau ar trebui să fie prietenie. Dar relația cu Federația Rusă nu funcționează. Prietenia lor cu noi s-a transformat într-o luptă.

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova

Drujba pentru mine este ceva care taie, nu ceva care creează și crește. E foarte diferit de prietenie.

Valeriu Bulat, inginer, Sadova

Of, drujba. Am gustat din plin din drujba narodov/prietenia popoarelor, din drujba fratelui mai mare, care nu ne-a considerat niciodată egal în drepturi, care ne-a încălcat toate drepturile. Drujba deja înseamnă neîncredere.

Ludmila Tihonov, istorică:

Cuvântul drujba ne duce cu gândul la Moscova, la Rusia. Și la unealtă de tăiat. Dacă ne uităm ce ne-au făcut ei cu bisericile, le-au distrus, apoi au preluat controlul, prietenia adevărată nu prea are loc în acest concept.

Alexandru Postică, Președinte al Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici din Moldova

Nu cred că există așa ceva. Istoria ne demonstrează că Rusia nu a reușit să materializeze intenția de a avea relații bune cu vecinii săi, cu partenerii mai mici. Au prevalat mereu tendințele de cotropire, de subjugare și control total.

Vladimir Ternavschi, originar din regiunea transnistreană

Eu sunt originar dintr-o zonă unde am vorbit mereu în limba rusă și, respectiv, drujba/prietenie pentru mine este încredere. Este acceptare și este deschiderea de a face ceva bun chiar și dacă omul sau poporul, sau țara a greșit odată, dar tu mergi în întâmpinare și îi întinzi mâna pentru că toți pot greși.

Drujba cu Rusia eu cred că este posibilă când se schimbă guvernările, când se schimbă narativele și când granițele, inclusiv informaționale, devin deschise. Nu cu un strat impermeabil de propagandă, care nu permite vocii noastre să ajungă la oamenii de acolo.