Klaus Iohannis: Situația nu este bună. Starea de alertă va fi prelungită cu 30 de zile. Nu poate fi vorba de noi relaxări

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, 15 iulie, după ședință cu Guvernul, de la Palatul Cotroceni, că starea de alertă va fi prelungită cu 30 de zile, nu sunt prevăzute noi măsuri de restricție, însă guvernul nu va lua nici alte măsuri de relaxare, scrie Digi24.

Declarația lui Iohannis:

„Am finalizat o discuție de lucru importantă pe care am avut-o împreună cu Premierul Orban, cu mai mulți miniștri și consilieri prezidențiali. Am analizat situația epidemiologică, măsurile care se impun pentru perioada următoare și pot să vă comunic câteva lucruri. Situația epidemiologică nu este bună. Ați văzut că am avut și astăzi peste 600 de persoane care au fost detectate cu COVID-19. Este mult. Este foarte mult. Și, în acest context, dragi români, vreau să vă spun trei lucruri: protejați-vă, protejați-vă și protejați și pe alții!

Purtatul măștii, păstrarea distanței sunt metode sigure pentru a opri răspândirea acestei epidemii. Respectați normele!

În aceste condiții, în care nu doar că nu scade numărul bolnavilor, ba crește iarăși, este evident că starea de alertă va fi prelungită cu 30 de zile. Deci, starea de alertă va fi prelungită. Însă se vor păstra doar restricțiile care sunt acum în vigoare.

Deci, nu se prevede acum introducerea de noi restricții, cum, din păcate, având această evoluție, nu poate fi vorba de a introduce noi relaxări.

În acest context, totuși îngrijorător, dorim să continuăm măsurile care vor duce la revigorarea economică. Nu vor fi luate măsuri care inhibă economia. Guvernul are în pregătire – și o să prezinte la momentul oportun – noi și noi acte normative și hotărâri care pun în practică programul de revigorare economică care a fost prezentat. Revigorarea economică este extrem de importantă după această perioadă complicată prin care am trecut.

Și tot în legătură cu revigorarea economică este și discuția pe care o voi avea vineri și sâmbătă la Bruxelles, în Consiliul European. Este foarte important ca România să obțină o sumă cât mai consistentă pentru revigorarea economiei. Pentru asta mă voi lupta acolo – împreună cu mine toată echipa României.

În concluzie, starea de alertă continuă. Atenție, protejați-vă, protejați-i pe ceilalți! Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate!” a declarat Klaus Iohannis la finalul ședinței de la Palatul Cotroceni.

În ultimele 24 de ore, în România au fost 641 de cazuri din 18.440 de teste. Până astăzi, 15 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 34.226 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24155 au fost externate, dintre care 22.049 de pacienți vindecați și 2.106 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile după depistare.

Până astăzi, 1952 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.