Încep plățile pentru compensațiile la căldură pentru luna ianuarie, anunță Ministerul Muncii

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat că, începând cu data de 9 februarie, vor fi efectuate plățile compensațiilor la căldură pentru luna ianuarie. Transferurile vor fi efectuate pe cardurile bancare ale beneficiarilor, iar din 10 februarie plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza actului de identitate.

Pentru luna ianuarie, compensațiile vor fi acordate pentru 621 873 de gospodării, reprezentând aproximativ 1 240 000 de persoane, ceea ce constituie o creștere de 3 534 de gospodării față de luna decembrie.

Cele mai multe compensații sunt acordate pentru combustibili solizi (292 642 de gospodării), urmate de gaze naturale (174 529 de gospodării), energie termică (109 495 de gospodării) și energie electrică (45 208 gospodării). Aproximativ 53% dintre gospodăriile eligibile vor primi compensații maxime.

„Guvernul continuă să fie alături de oameni, completând măsurile de sprijin social cu programe care ajută gospodăriile să consume energie mai eficient și să fie mai puțin vulnerabile în viitor”, a reafirmat Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Gospodăriile care s-au calificat pentru compensații includ: 404 044 de pensionari, 352 618 de copii și tineri, 23 505 persoane cu dizabilități, 11 973 de șomeri.

Pentru a determina dacă o gospodărie se califică pentru compensații și a stabili valoarea compensației, sistemul informațional „Vulnerabilitate Energetică” a aplicat o serie de criterii de eligibilitate și calificare, accesând informații din peste 11 baze de date și sisteme informaționale ale statului.

Programul „Ajutor la contor” este susținut tehnic de PNUD și Guvernul Italiei.