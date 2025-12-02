Proiect: Care vor fi sumele maxime și minime la compensații în sezonul de încălzire 2025-2026. Bugetul total pe care și-a propus Guvernul să-l aloce pentru întreg sezonul

Mâine, 3 decembrie, Guvernul urmează să examineze în ședință proiectul de hotărâre prin care vor fi stabilite compensațiile maxime la energie sub formă de plată monetară în valoare de 1000 de lei, iar cele minime de 500 de lei.

Conform documentului, compensația maximă pentru încălzire, în funcție de resursa utilizată, va fi următoarea: 800 de lei pentru combustibilii solizi, 1000 de lei pentru energia termică, 1000 de lei pentru gazele naturale și 1000 de lei – pentru energia electrică. La fel, proiectul stipulează că compensația minimă pentru perioada noiembrie 2025 – martie 2026 va fi de 500 de lei. În cazul în care compensația calculată este între 250 și 500 de lei, se aplică suma de 500 de lei. Dacă valoarea calculată este mai mică de 250 de lei, compensația nu va fi acordată, se arată în proiect.

Potrivit documentului, procentele de compensare vor varia în funcție de fiecare tip de resursă utilizată: 15% pentru combustibili solizi, 25% pentru gaze naturale, 30% pentru energie termică și 40% pentru energie electrică.

compensatii 2025-2026 by Ziarul de Gardă

Proiectul prevede că, pentru calculul compensațiilor, consumul lunar de energie al unei gospodării va fi luat în considerare doar până la echivalentul a 350 m³ de gaze naturale, pe baza consumului din sezonul precedent.

Gospodăriile ale căror membri au câștigat peste 4000 de lei din dobânzi bancare în anul precedent nu vor fi considerate vulnerabile.

Potrivit proiectului de hotărâre, pentru sezonul rece 2025–2026, pe baza simulărilor realizate, bugetul prognozat pentru acordarea compensațiilor la energie, sub formă de plată monetară și la tarifele actuale, este estimat la 2,36 miliarde de lei.

Peste 780 de mii de de gospodării s-au înregistrat pentru a beneficia de compensații la energie. Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile pentru luna noiembrie.

Conform Ministerului Muncii, până în acest moment, aproximativ 780 de mii de gospodării s-au înregistrat, dintre care peste peste 409 de mii cu suportul registratorilor.

Începând cu ziua de sâmbătă, 29 noiembrie, toate cererile vor trece printr-un „proces detaliat de analiză”. Informațiile declarate vor fi comparate cu date din 11 surse informaționale și baze de date, pentru a asigura „corectitudinea și acuratețea procesării”.

„Pentru gospodăriile eligibile, valoarea compensației va fi calculată individual, astfel încât să reflecte cât mai corect situația fiecărei familii”, notează Ministerul.

În 2024, pentru luna decembrie autoritățile anunțau că au acordat compensații pentru energie între 500 și 1000 de lei, iar valoarea compensației medii va fi de circa 715 lei, a declarat ministrul anterior al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu.

Atunci, autoritățile au recepționat, în luna decembrie 2024, peste 33 de solicitări de solicitări noi pentru compensații, față de cele peste 700 de mii depuse anterior. Pentru luna noiembrie 2023 au fost acordate compensații între 300 și 800 de lei.