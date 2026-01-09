Peste 600 de mii de gospodării vor primi compensații la căldură pentru luna decembrie

Circa 618.339 de gospodării, reprezentând aproximativ 1.240.000 de persoane, vor primi compensații la energie pentru luna decembrie, fiind inițiate astăzi, 9 ianuarie, transferurile plăților pentru compensațiile la căldură pe cardurile bancare, anunță Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Potrivit Ministerului, Din 12 ianuarie, plățile vor putea fi ridicate de la oficiile poștale din întreaga țară, în baza buletinului de identitate.

La fel, Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a anunțat astăzi că a alocat 464,1 milioane de lei pentru plata compensațiilor la energie acordate sub formă de plată monetară.

CNAS a informat că a fost finanțată și plata pensiilor și alocațiilor sociale în valoare de 130 milioane lei.

Programul „Ajutor la contor” oferă, pentru al patrulea an consecutiv, compensații la energie gospodăriilor vulnerabile, pentru perioada noiembrie-martie. Compensațiile sunt oferite sub formă de plată monetară, achitată lunar.Persoanele care nu au depus încă cereri pentru a solicita compensații, o pot face în continuare, dar nu vor primi compensații pentru lunile anterioare. Dacă cererea a fost depusă după data de 25 a lunii, compensațiile vor fi acordate începând cu luna următoare.