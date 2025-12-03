În 2026 NU vor exista compensații în facturile pentru energia electrică

Compensațiile din facturile pentru consumul energiei electrice nu vor mai fi acordate cetățenilor începând cu 2026. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în urma ședinței de Guvern din 3 decembrie. Ministra a menționat că ajutorul se va concentra pe „compensații monetare”.

„Aceasta compensație în factură se va aplica doar pentru anul curent. Anul viitor nu prevedem aceste compensații în factură, dar ne vom concentra pe compensații monetare pentru căldură pentru grupurile vulnerabile, acele familii care chiar au nevoie de acest suport.

Ultima plată în factură va fi pentru factura care vine în luna decembrie, pentru luna noiembrie”, a declarat Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale, în urma ședinței de Guvern din 3 decembrie.

Potrivit Nataliei Plugaru, Ministerul a înregistrat până la finalul lunii noiembrie peste 700 de mii de cereri pentru compensații monetare care urmează să fie analizate.

„Adițional, în acest sezon rece suntem alături de cetățeni pentru a oferi compensații în plată monetară. Pe 28 noiembrie a fost închiderea perioadei de înregistrare pentru luna noiembrie. Sunt 783 de mii de solicitări. După verificări, va fi stabilită compensația individual pentru fiecare solicitare”, a mai declarat ministra.

Din februarie 2025, toate familiile din R. Moldova au beneficiat de compensații pentru energia electrică, care a acoperit creșterea de tarif pentru primii 110 kWh consumați, indiferent dacă familiile s-au înscris sau nu în sistemul de compensații. Compensațiile au fost acordate cu ajutorul Uniunii Europene pentru 11 luni – din februarie până decembrie 2025.

Între 500 și 1000 de lei – compensațiile pentru sezonul rece 2025-2026

Familiile din R. Moldova vor putea beneficia, în sezonul rece 2025–2026, de compensații monetare cu valori cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, 3 decembrie, o hotărâre privind modalitatea de acordare a compensațiilor la căldură pentru perioada rece a anului, conform unui comunicat de presă.

„Valoarea minimă a compensației rămâne neschimbată, de 500 de lei – un sprijin stabil, menit să ofere protecție minimă garantată tuturor familiilor eligibile pentru a primi compensații. Valoarea maximă este de 1000 de lei, ținând cont de parametri tehnici precum tarifele, consumul mediu și evoluțiile pieței energiei. Suntem aproape de familiile vulnerabile, pentru a le sprijini și în acest an”, a spus ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.

Ca și în sezonul precedent, compensația va fi acordată ca plată monetară. Suma va fi transferată pe cardul bancar sau va putea fi ridicată de la orice oficiu poștal din țară, doar cu prezentarea buletinului de identitate.

În cazul în care compensația calculată este între 250 și 500 de lei, se aplică suma de 500 de lei. Dacă valoarea calculată este mai mică de 250 de lei, compensația nu va fi acordată, se arată în proiect. Potrivit documentului, procentele de compensare vor varia în funcție de fiecare tip de resursă utilizată: 15% pentru combustibili solizi, 25% pentru gaze naturale, 30% pentru energie termică și 40% pentru energie electrică.