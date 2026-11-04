Incendiu într-un depozit cu tutun de lângă Căpriana. Șase echipaje de pompieri au fost mobilizate

Un incendiu a izbucnit în seara zilei de 4 noiembrie într-un depozit cu tutun din apropierea localității Căpriana, raionul Strășeni. Pentru stingerea flăcărilor au fost mobilizate șase echipaje de salvatori și pompieri, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Potrivit instituției, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 19:20. Având în vedere nivelul sporit de intervenție, la fața locului au fost trimise șase echipaje de pompieri.

Ajunși la depozit, salvatorii au constatat că flăcările cuprinseseră o suprafață de aproximativ 1000 de metri pătrați. Pompierii au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Conform informațiilor preliminare, focul nu prezenta pericol de propagare către construcțiile din apropiere. Situația este monitorizată și gestionată de Statul Major al IGSU, constituit la fața locului.