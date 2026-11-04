Mesajul de susținere adresat lui Putin și proprietățile nedeclarate de Ivan Cîlcic, candidat la funcția de bașcan

Ivan Cîlcic (59 de ani), inginer-mecanic de profesie, este originar din Georgia, fiind vicepreședinte al Partidului Popular Găgăuz, condus de fostul deputat și fostul primar al Comratului Nicolai Dudoglo, chiar de la crearea formațiunii – din 2025.

Opt persoane candidează la funcția de bașcan. ZdG vă propune să le cunoașteți averea declarată, cea omisă din declarații, dar și controversele din jurul lor.

Ivan Cîlcic a mai avut o experiență de participare la alegeri – în 2021, când a candidat independent la funcția de deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei, în circumscripția nr. 3 din Comrat. Nu a mai ajuns în organul regional, întrucât, din cauza prezenței reduse la vot, alegerile au fost invalidate.

La doar patru zile după declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, Ivan Cîlcic i-a transmis un mesaj președintelui rus, Vladimir Putin, din partea „patrioților Găgăuziei”, potrivit căruia aceștia ar susține „în totalitate” războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina, pe care îl numește, așa ca oficialii de la Moscova, „operațiune militară”.

„Stimate președinte, domnule Putin, poporul găgăuz, așa ca acum opt ani la referendum (când peste 90 % dintre participanți au votat pentru alipirea la Federația Rusă, n.r.), își exprimă solidaritatea cu poporul rus. Pe pământ nu-i loc pentru fascism”, a transmis Ivan Cîlcic.

Totodată, în cadrul mai multor manifestații, acesta și-a făcut apariția cu panglica „Sfântul Gheorghe” la vedere. În 2022 și 2023 a fost sancționat contravențional. Cîlcic a contestat sancțiunile, iar judecătorii le-au anulat: în 2022 – pe motiv că au existat nereguli la întocmirea procesului-verbal, fără a constata inexistența contravenției, iar în 2023 – pentru că poliția nu a putut demonstra că simbolul fusese utilizat cu scopul de a justifica sau glorifica agresiunea militară ori crimele de război.

Fără proprietăți declarate, dar cu bunuri în realitate

Ivan Cîlcic a omis să declare la CEC proprietățile pe care le deține. Singura mențiune din declarația sa de avere și interese personale se referă la o pensie de invaliditate – 1100 de lei lunar – unicul venit declarat pentru anul 2025.

Totuși, Cîlcic are în proprietate o casă de 119 metri pătrați, amplasată pe un teren de 8 ari la Comrat, pe care a primit-o sub formă de donație în 2007, și două terenuri agricole. Pe terenul unde se înalță casa este amplasată și o construcție de 14,7 metri pătrați, unde am identificat o afacere – o plăcintărie, la care însă nu am putut achita cu cardul, iar vânzătoarea ne-a spus că nu oferă bonuri fiscale. Totodată, acesta mai deține, din 2016, și un automobil Ford. Bunurile au fost declarate anterior, când a candidat pentru funcția de deputat în Adunarea Populară Găgăuză.

Casa lui Ivan Cîlcic Mașina lui Ivan Cîlcic

Solicitat de ZdG să ne spună de ce proprietățile sale nu sunt incluse în declarația de avere și interese personale depusă la CEC, Cîlcic a menționat că nu le-a inclus întrucât nu au fost dobândite în 2025.

Totodată, cu referire la plăcintărie, acesta spune că anterior a fost afacerea sa, care funcționa pe bază de patentă, însă în prezent aceasta este preluată de altcineva, căruia îi oferă spațiul în chirie.

Întrebat de ZdG din ce bani trăiește, Cîlcic spune că este sprijinit financiar de cei doi copii ai săi, stabiliți în Federația Rusă, care nu dețin bunuri pe teritoriul R. Moldova.