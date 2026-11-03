VIDEO Veniturile în ruble rusești și averile nedeclarate ale lui Petru Vlah, candidat la funcția de bașcan

Petru Vlah (56 de ani) este cunoscut drept politician, om de afaceri și sportiv originar din Comrat. Este și antrenor de lupte libere. Candidează pentru prima dată la funcția de bașcan, fiind susținut de Partidul „Noua Opțiune Istorică” (NOI).

Opt persoane candidează la funcția de bașcan. ZdG vă propune să le cunoașteți averea declarată, cea omisă din declarații, dar și controversele din jurul lor.





Petru Vlah în perioada în care reprezenta PLDM



În calitate de politician, s-a remarcat în 2003, atunci când a devenit consilier independent în Consiliul municipal Comrat. În 2008, ajungea deputat în Adunarea Populară a UTA Gagauz-Yeri. Nu și-a încheiat însă mandatul, fiind cooptat de Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), condus de Vlad Filat, pentru cursa parlamentară din 2010. Astfel, a devenit deputat în Parlament, experiență pe care nu a mai repetat-o după scrutinul din 2014. În 2015–2019, Petru Vlah a revenit în administrația publică locală din Comrat.

Din noiembrie 2023, Petru Vlah a deținut funcția de vicepreședinte al PLDM, de unde a demisionat în vara anului 2025, cu puțin timp înainte de parlamentarele din septembrie 2025, la care a participat pe listele Partidului „AUR Moldova”, formațiune condusă de Boris Volosatîi, care promovează unirea R. Moldova cu România, fără a ajunge în Legislativ.

La mijlocul lunii septembrie 2026, Petru Vlah și-a anunțat intenția de a candida independent la funcția de bașcan. În octombrie însă, a venit cu un anunț nou, prin care spunea că „am decis să nu candidez ca independent pentru funcția de președinte al Găgăuziei, având în vedere provocările care se pregăteau împotriva mea, precum și împotriva susținătorilor mei”, menționând că a acceptat susținerea formațiunii „NOI”, unul dintre liderii căreia este Dmitri Torner, un afacerist pro-rus, cu mai multe identități, condamnat anterior.

Petru Vlah, candidat la funcția de bașcan



Venituri în ruble rusești, firmă în Rusia și Austria, averi nedeclarate

Petru Vlah declară la CEC trei bunuri imobile. Familia deține un apartament de circa 100 de metri pătrați la Chișinău, cu o valoare de 2,6 milioane de lei, obținut în 2022, în aceeași perioadă în care familia intra și în posesia unui garaj de 20 de metri pătrați. Datele cadastrale arată că în luna septembrie 2026, în perioada în care se lansa în cursa electorală pentru funcția de bașcan, pentru acest apartament a fost semnat un contract de vânzare-cumpărare, bunul fiind înregistrat provizoriu pe numele altor persoane, deși soția sa, Liudmila Vlah și fiica sa, Daria, figurează în continuare printre proprietari. Tot atunci, apartamentul a fost pus în gaj pentru suma de 5 milioane de lei la o bancă din țară.

Blocul în care Vlah a deținut un apartament



Totodată, Vlah mai indică în posesia familiei și un apartament de circa 80 de metri pătrați, care ar fi fost cumpărat în 2024 cu 610 mii de lei și două terenuri, în posesia cărora a intrat în 2024. Unul – de 4,23 ha, situat în extravilanul orașului Comrat, cu destinație agricolă, și altul – de 22,22 metri pătrați, cu destinație pentru construcții.

Alte două terenuri agricole însă, înregistrate încă în 2015, Vlah nu le-a trecut în declarația depusă la CEC: un teren de 2,7 hectare și altul de 0,6 hectare, situate în extravilanul orașului Comrat. Vlah mai trece în declarație un Volvo XC60, fabricat și cumpărat în 2020, pentru care a plătit aproape un milion de lei.

În ultimii ani, veniturile familiei Vlah sunt indicate în ruble – dividende și salariu de la firma rusească pe care o declară. În 2025, veniturile declarate au constituit 3,6 milioane de ruble, echivalentul a circa 750 de mii de lei (la cursul din 2025), iar în 2024 – 4,6 milioane de ruble, echivalentul a 900 de mii de lei (la cursul din 2024). Totodată, în 2025, Vlah indică 38 de milioane de ruble (puțin peste 8 milioane de lei moldovenești) din vânzarea unui spațiu comercial în Federația Rusă.

Vlah declară la CEC, pentru 2025, două companii pe care le deține în străinătate, ambele specializate în vânzări și închirieri imobiliare. Una are sediul în regiunea Tula, Federația Rusă, și are un capital social de 1000 de ruble. ZdG a aflat că firma „Întreprinzător individual Petru Vlah” a fost înființată în 2022, iar în iunie 2025, Vlah a solicitat radierea ei.



Cea de-a doua firmă declarată este cu sediul la Viena, Austria – ALEANG Projektentwicklungs GmbH. Deși candidatul indică faptul că ar deține o cotă parte de 100%, datele publice disponibile arată că Vlah deține 55% (19,2 mii de euro), celelalte 45% fiind deținute de Alexandra Enache. Datele publice mai indică faptul că firma ar fi parte dintr-un litigiu în care o bancă a inițiat o procedură de executare silită împotriva firmei lui Vlah pentru o creanță indicată de 874,5 de mii de euro.

Petru Vlah nu a indicat însă la CEC două companii specializate în agricultură, înregistrate în R. Moldova. Firma „Nezerant”, pe care o deține împreună cu soția sa, are în proprietate, la rându-i, două terenuri în Comrat, pe care se înalță construcții de 65 de metri pătrați și, respectiv, 19 metri pătrați. Cea de-a doua firmă nedeclarată este „Dulcefruct” SRL, înscrisă în totalitate pe soția sa.

Petru Vlah nu a răspuns la întrebările ZdG, menționând că „unica ce vă pot zice este faptul că, în 2013, fiind deputat in Parlamentul R. Moldova, eu am votat-o și am susținut-o pe Maia Sandu la funcția de ministru al Educației. La fel, l-am susținut și pe Recean la funcția de ministru al Afacerilor Interne.”