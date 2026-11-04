Citiți joi în ZdG: Interacțiunea ZdG cu o rețea de racolare în armata rusă și Cum au reacționat autoritățile după ce un specialist IT a semnalat breșe de securitate în serviciile guvernamentale

În ediția din 5 noiembrie a Ziarului de Gardă, aflați despre rețelele de recrutare în armata rusă care ademenesc cetățenii R. Moldova cu plăți unice și salarii lunare. ZdG a intrat în contact cu administratorul unui grup de Telegram care recrutează persoane pentru a semna contracte cu armata Rusiei, iar la rubrica Anchetă aflați cum a decurs „racolarea jurnalistului ZdG” și ce promisiuni i-au fost făcute.

La rubrica Realitatea, aflați cum au reacționat autoritățile la sesizările unui specialist IT după ce acesta a semnalat breșe de securitate în serviciile guvernamentale. Specialistul IT a declarat pentru ZdG că atacul cibernetic de amploare, în urma căruia au fost sustrase datele personale ale circa 750 de mii de cetățeni ai R. Moldova, „cel mai probabil”, nu ar fi putut fi prevenit și că vulnerabilitățile identificate de el nu au fost exploatate în cadrul incidentului.

„Avem o societate foarte vulnerabilă și este fix genul de vulnerabilitate pe care o exploatează propaganda rusă, manipularea extremei drepte și populismul”, a spus jurnalista de investigație Luiza Vasiliu, invitată la Podcast ZdCe alături de Victor Ilie, și el jurnalist de investigație din România. Aceștia au povestit, în cadrul interviului, cum a ajuns societatea din România să fie divizată, sub influența sărăciei, incompetenței clasei politice și a propagandei ruse, venită mai ales din mediul online. Interviul îl puteți găsi la rubrica Exclusiv.

Tot în aceeași rubrică, puteți citi un interviu despre atacul cibernetic prin care au fost extrase datele personale ale 750 de mii de cetățeni ai R. Moldova. Alexandru Scutaru, specialist în domeniul tehnologiilor informaționale, a explicat care au fost breșele, cum au reacționat autoritățile și care sunt riscurile pentru cei ale căror date au fost furate.

Acestea, dar și alte materiale jurnalistice pot fi citite mâine, în cea de-a 41-a ediție a Ziarului de Gardă din acest an.

ACTUAL: START înregistrare pentru „Ajutor la Contor”. Cele mai vulnerabile gospodării vor primi până la o mie de lei. Criteriile de eligibilitate au fost modificate/ O nouă schemă de escrocherie: proprietarii sunt convinși să-și vândă locuințele și să transmită banii unor necunoscuți/ Energia electrică s-ar putea scumpi cu circa 1 leu/ Șefa cabinetului primarului capitalei – mesaj cu acuzații adresat lui Ion Ceban. Fosta șefă interimară de la SpațiiVerzi acuză și ea că „toată leafa sa ajungea la mama lui Ceban”

OPINII:

Victor Moșneag: Integritate din interes

PROIECT: „N-avem nimic în sat – nici punct medical, nici soră medicală.” Cum ajung la medic persoanele în etate din comuna Donici

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REALITATEA: „Răspunsul neoficial a fost că nu avem buget. Dar cred că pe atacatori nu-i interesează dacă este buget sau nu”. Interacțiunea unui specialist IT cu statul după ce a semnalat breșe de securitate în serviciile guvernamentale

VIAȚA REDACȚIEI: Partidul deputatului Tarlev se eschivează de la plata a 10 mii de lei după un proces SLAPP cu Alina Radu pierdut în instanță

REPORTER SPECIAL: Duminica oamenilor care știu totul despre viața de câine

EXCLUSIV: „Marele câștig al Moscovei e că oamenii se ceartă și se urăsc”. Interviu cu jurnaliștii Victor Ilie și Luiza Vasiliu/ 750 de mii de cetățeni ai R. Moldova – cu datele furate. Cum a fost posibil atacul cibernetic? Interviu cu Alexandru Scutaru, specialist în domeniul tehnologiilor informaționale

ZdGust: 12 mituri despre consumul de alcool demontate de specialiști. Ce trebuie să știm despre efectele acestuia asupra sănătăți

TRĂIND DE GARDĂ: Lemne cumpărate primăvara, economii făcute tot anul, conserve din legumele și fructele din grădină. Cum se pregătesc pentru iarnă două pensionare din Sărătenii Vechi

OAMENI: Dosarele KGB-ului, integrarea migranților și energia verde. Parcursul profesional în Suedia al cercetătoarei Viorica Olaru – Carey