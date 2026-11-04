Hackerii au atacat sistemele de răcire ale centrelor de transfuzie din Franța. Anterior, oficiali ai serviciilor de informații occidentale au avertizat că Moscova desfășoară o campanie de sabotaj în Europa

Trei centre ale Serviciului Francez de Sânge (EFS) au fost afectate de un atac cibernetic care a vizat sistemele de monitorizare și control al camerelor frigorifice. Hackerii au modificat pragurile de temperatură și de dezghețare, setându-le la valori foarte ridicate, ceea ce a pus în pericol produsele sanguine depozitate. Ministerul francez al Sănătății a precizat că incidentul nu a afectat aprovizionarea cu sânge, scrie The Guardian.

Atacul a avut loc luni, 2 noiembrie. Potrivit reprezentantei EFS, Charley Dubois, personalul a fost alertat de sistemele de monitorizare și a transferat produsele în frigidere care nu erau conectate la sistemele informatice afectate. Printre acestea se numărau pungi cu plasmă destinate transfuziilor și produse utilizate la fabricarea medicamentelor.

Serviciul Francez de Sânge este instituția publică responsabilă de colectarea, testarea, pregătirea și distribuirea sângelui, plasmei și trombocitelor către peste 1.900 de spitale din Franța. Aceste produse sunt necesare pentru tratarea a peste un milion de pacienți în fiecare an.

Incidentul are loc în contextul unor atacuri similare asupra sistemelor frigorifice din supermarketuri din mai multe țări europene, inclusiv România. În unele cazuri, temperaturile din frigidere și congelatoare ar fi ajuns până la 50 de grade Celsius, provocând pierderi de produse alimentare estimate la milioane de euro.

La începutul lunii octombrie, hackerii au preluat controlul asupra sistemelor de răcire din până la 700 de supermarketuri din Franța. Un incident asemănător ar fi putut avea loc și la începutul lunii august, în Statele Unite, unde au fost raportate defecțiuni ale frigiderelor din magazine alimentare aflate în cel puțin șase baze militare.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a declarat că astfel de incidente nu sunt cazuri izolate și a subliniat că statele europene trebuie să fie pregătite să facă față unor asemenea atacuri.

Deocamdată, nu se cunosc autorii și motivele atacurilor. Experții avertizează că tot mai multe echipamente comerciale pot fi monitorizate și controlate de la distanță prin internet, iar sistemele care nu au programele informatice actualizate pentru remedierea vulnerabilităților pot deveni ținte ale hackerilor.

Anterior, oficiali ai serviciilor de informații occidentale au avertizat că Moscova desfășoară o campanie de sabotaj în Europa, folosind diferite metode.