Un general al SBU din Ucraina, reținut într-un dosar privind protejarea centrelor de apeluri frauduloase. În schemă ar fi fost implicate cel puțin 12 persoane

Generalul Serghei Duka, prim-adjunct al șefului Departamentului de Apărare a Statalității Naționale din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), a fost reținut în cadrul operațiunii anticorupție „Carthage”. Acesta este suspectat că ar fi unul dintre organizatorii unei scheme prin care funcționarii din instituțiile de drept erau mituiți pentru a proteja centre de apeluri frauduloase și alte afaceri ilegale.

Potrivit publicației „Ukrainska Pravda”, care citează surse din cadrul organelor de drept, reținerea a fost efectuată de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU), în cadrul operațiunii anunțate anterior.

Conform informațiilor prezentate de NABU, membrii grupării ar fi oferit în mod sistematic mită unor funcționari din instituțiile de drept pentru a asigura funcționarea fără obstacole a centrelor de apeluri frauduloase și a altor activități ilegale. Printre acestea se numărau traficul de droguri, producerea ilegală de țigări contrafăcute și fabricarea de valută falsificată.

Anchetatorii susțin că membrii organizației ar fi organizat, de asemenea, atacuri planificate, răpiri și acte de violență, în interesul grupării criminale. În schemă ar fi fost implicate cel puțin 12 persoane.

NABU a precizat că presupusul organizator al grupului este un bărbat cu antecedente penale repetate. Potrivit „Ukrainska Pravda”, acesta ar fi Andrei Osipov, reținut anterior sub suspiciunea că ar fi extorcat un milion de dolari de la un cetățean rus.

Conform versiunii anchetei, Osipov ar fi atras în schemă funcționari activi ai SBU, ai Procuraturii Generale și ai Poliției Naționale, precum și reprezentanți ai mediului criminal.