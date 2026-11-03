DOC Ce pedepse se aplică persoanelor condamnate pentru infracțiuni legate de droguri: date din sentințe și de ce unii inculpați nu ajung să-și ispășească pedepsele 

Amenzi sau închisoare de la câteva luni până la nouă ani – acestea sunt sancțiunile cel mai des aplicate persoanelor condamnate pentru infracțiuni legate de droguri, un fenomen care a luat amploare în ultimii ani în R. Moldova. În unele cazuri, inculpații nu ajung să-și ispășească efectiv pedepsele, fie din cauza intervenirii termenului de prescripție, fie pentru că au fugit din R. Moldova – așa cum este cazul unui bărbat condamnat la patru ani de închisoare, dar care se ascunde de justiție în Federația Rusă.

Datele publice analizate de ZdG arată că doar în luna octombrie 2026, Judecătoria Chișinău, cea mai mare instanță din țară, a publicat nu mai puțin de șapte sentințe pentru infracțiuni care vizează drogurile. Ziarul de Gardă a analizat mai multe sentințe pronunțate și publicate de Judecătoria Chișinău în luna octombrie și a constatat că, în majoritatea cazurilor, inculpații ajung să facă parte dintr-un lanț bine organizat de procurare și distribuire a drogurilor. Conform majorității sentințelor analizate, persoanele condamnate au declarat în instanță că au procurat substanțe stupefiante prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram.

8 luni de închisoare pentru un bărbat prins cu substanțe stupefiante

Pe 15 octombrie, Maxim a fost condamnat la opt luni de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip deschis pentru circulația ilegală a drogurilor, fără scop de înstrăinare. Judecătoria Chișinău a constatat că bărbatul păstra ilegal asupra sa, în două episoade, două pachețele care conțineau substanțe narcotice. În instanță, el a cerut examinarea cauzei în baza probelor administrate la faza de urmărire penală, și-a recunoscut vinovăția și a declarat că se căiește sincer.

„S-a deplasat în zona străzii Miron Costin, într-o zonă împădurită, unde a ridicat substanța narcotică procurată. […] După ce a ieșit din zona împădurită, a fost oprit de către poliție, ocazie cu care a predat benevol substanța narcotică pe care o deținea […]”, se menționează în sentință. Al doilea pachețel a fost găsit la el în circumstanțe similare, bărbatul menționând că este consumator de astfel de substanțe de aproximativ patru ani. Sentința a fost contestată la Curtea de Apel (CA) Centru.

Condamnați la amendă de 25 de mii de lei

Tot pe 15 octombrie, printr-o altă sentință, un bărbat a fost condamnat la o amendă în valoare de 25 de mii de lei și obligat să achite 1680 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Conform sentinței consultate de ZdG, la 4 decembrie 2025, pe strada Florilor din municipiul Chișinău, doi polițiști care asigurau menținerea ordinii publice au observat doi bărbați ce aveau un comportament neadecvat. Una dintre persoanele identificate era Andrei, care a predat benevol un pachețel în interiorul căruia se afla o substanță lipicioasă, de origine vegetală, de culoare verde-cafenie și cu miros specific, identificată ulterior drept hașiș. În sentință se menționează că pachetul avea 967 de grame, deși în declarațiile inculpatului se face referire la un pachețel de un gram, pentru care ar fi achitat 400 de lei printr-un transfer bancar la un număr de telefon.

„Nu a mai avut așa situații, aceasta fiind a 2-a oară când a procurat și a menționat că nu va mai procura. Are un copil minor, băiat de 6 anișori. Este angajat în câmpul muncii și pledează pentru o pedeapsă cu amendă. La întrebările procurorului, a explicat că avea o perioadă nu prea reușită, ca urmare a decesului fratelui, apoi a rămas fără serviciu și a procurat pentru consumul propriu, neavând alte scopuri […]”, se spune în sentință.

Cu o pedeapsă similară, emisă tot pe 15 octombrie, s-a ales și inculpatul Egor. În privința acestuia a fost aplicată măsura preventivă de a nu părăsi țara, menținută până la intrarea sentinței în vigoare.

Potrivit sentinței consultate de ZdG, Egor ar fi procurat substanțe stupefiante, pe care le-ar fi păstrat la domiciliu. Pe 13 noiembrie 2025, în urma perchezițiilor efectuate la locuința sa, au fost depistate și ridicate mai multe obiecte, inclusiv o cutie metalică în interiorul căreia se afla o masă vegetală verzuie, cu miros specific, cinci recipiente metalice de culoare albă, care conțineau o masă vegetală cu miros specific, precum și o țigară electronică.

Audiat în ședința de judecată, Egor și-a recunoscut vinovăția. „Inculpatul și-a exprimat regretul sincer pentru săvârșirea infracțiunii și a menționat că, din acea zi, nu a mai comis asemenea fapte. Inculpatul a precizat că a comunicat organului de poliție circumstanțele în care a procurat substanțele, declarând că lucra mult la calculator, avea probleme cu somnul și nu putea dormi, motiv pentru care le-a procurat. Totodată, a menționat că a prezentat organului de urmărire penală tot ce a avut, inclusiv capturile de ecran, demonstrând întregul mod de procurare. De asemenea, inculpatul a declarat că a procurat substanțele prin intermediul aplicației «Telegram», la prețul de aproximativ 30 de dolari pentru un gram. A mai menționat că nu este consumator activ de substanțe narcotice și că, din ziua percheziției, nu a mai consumat nici o cantitate de asemenea substanțe […]”, se menționează în sentință.

Recunoscut vinovat, dar liberat de pedeapsă

Într-un alt caz, inculpatul Sergiu a fost recunoscut vinovat și el de circulația ilegală a drogurilor, fără scop de înstrăinare. Acesta a fost însă liberat de pedeapsă din cauza intervenirii termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală. Sentința a fost publicată de Judecătoria Chișinău pe 16 octombrie.

Potrivit documentului, în aprilie 2024, în timp ce se afla pe bulevardul Constantin Negruzzi din Chișinău, Sergiu păstra asupra sa, într-un pachet din staniol, substanțe narcotice.

În cadrul unei ședințe de judecată, inculpatul a declarat că ar fi găsit întâmplător un pachețel transparent în care se afla sare de tip PVP, substanță pe care o mai consumase anterior. „A pus pachețelul în buzunar și se îndrepta spre casă. Până a ajunge la scara blocului, a fost oprit de polițiști, care l-au întrebat dacă deține careva substanțe interzise asupra sa. El a recunoscut, a mers la Inspectoratul de Poliție și organele au documentat cazul. Regretă fapta comisă”, se spune în sentință.

Nouă ani de închisoare pentru circulația drogurilor cu scop de înstrăinare. Cum funcționa schema

În luna octombrie, Judecătoria Chișinău a emis și sentințe care vizau persoanele care coordonau activitatea magazinelor online de droguri. Din documente se desprinde schema prin care aceste magazine funcționează. Printr-o sentință din 1 octombrie, un bărbat pe nume Radu era condamnat la șase ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis. Acesta era găsit vinovat de circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare. Prin cumul de sentințe, la pedeapsa aplicată a fost adăugată parțial partea neexecutată a unei pedepse stabilite prin sentința Judecătoriei Chișinău din decembrie 2023, astfel că bărbatul a fost condamnat la nouă ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip închis.

Radu este acuzat că, în urma unei înțelegeri prealabile cu alte persoane și urmărind obținerea unui profit din circulația ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari, în perioada 2023 – septembrie 2024, s-a alăturat activității unor magazine organizate ilegal în mediul online, prin intermediul aplicației Telegram, specializate în comercializarea drogurilor în proporții deosebit de mari pe teritoriul municipiului Chișinău.

„Astfel, acționând la indicația complicilor care gestionau activitatea magazinelor în cauză, pe parcursul perioadei indicate, aflându-se în diferite locații din raza mun. Chișinău, în mod repetat, intra în posesia ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari […], preluându-le din ascunzișuri în care au fost plasate de alți complici. Ulterior, drogurile erau transportate și depozitate într-o locație din municipiul Chișinău, unde erau redistribuite în doze mai mici, fiind ambalate în pachete de polimer incolore de tip zip-lock, învelite cu bandă izolantă de diferite culori, în dependență de tipul și gramajul drogurilor. Apoi, tot el transporta drogurile și le ascundea în diferite locații din raza municipiului Chișinău, inclusiv sub copaci, sub bordure, pietre și alte locații cu acces public, fixând locația acestora cu telefonul mobil.

Ulterior, locațiile cu drogurile ascunse erau transmise de către Radu, prin aplicații telefonice, către complicii care organizau înstrăinarea drogurilor către consumatorii finali prin intermediul magazinelor ilegale, organizate ilegal în rețeaua online prin aplicația «Telegram». Pentru activitatea de distribuire ilegală a drogurilor era remunerat de către complicii săi, inclusiv prin cryptovalută […]”, se explică în document.

Pe 4 septembrie 2024, Radu a fost reținut în flagrant în timp ce ridica dintr-un ascunziș droguri care urmau să fie împărțite în doze mai mici și plasate ulterior în alte ascunzișuri, de unde să fie preluate de consumatorii finali.

„A fost remunerat prin crypto portofel… Nu a reușit mult tare să câștige”

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția și a declarat că era el însuși consumator de substanțe interzise. El a spus instanței că a fost remunerat prin criptomonede, dar că nu ar fi reușit „mult tare să câștige, deoarece trebuia să ridice și să aibă bani mulți la el ca să facă transfer.” El a spus că „i se achita un dolar pentru fasonare în cantități mai mici, iar pentru că le ascundea i se achita de la 20 la 50 de dolari. Substanțele interzise le lua din afara Chișinăului, dar le ascundea deja prin oraș, în diferite sectoare.” Sentința a fost contestată la CA Chișinău.

Cu o pedeapsă similară, de nouă ani de închisoare, s-a ales și un alt inculpat, Dumitru, găsit vinovat pentru circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, potrivit unei sentințe a Judecătoriei Chișinău din 23 octombrie. Acesta și-a recunoscut parțial vina și a declarat că este consumator de droguri, pe care le procură prin intermediul aplicației Telegram, „fără scop de realizare”. Acesta a fost arestat preventiv până la intrarea sentinței în vigoare.

S-a ales cu patru ani de închisoare, însă a fugit în Rusia

Pe 11 octombrie, într-o sentință emisă într-un dosar similar, un inculpat a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis. Pedeapsa nu a fost însă executată, întrucât acesta a fugit în Rusia. Conform sentinței consultate de ZdG, inculpatul, începând cu luna iunie 2022, ar fi acționat împreună cu alte persoane care își împărțeau rolurile pentru a asigura procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea și punerea în circulație a substanțelor stupefiante de tip hașiș pe teritoriul R. Moldova, preponderent în municipiul Chișinău, în proporții mari și în scop de înstrăinare.

Potrivit documentului, inculpatul Nichita procura cantități mari de hașiș, pe care ulterior le transmitea prin intermediul unor persoane de încredere. Acesta le ghida în privința modalității de distribuire prin telefonie mobilă și aplicațiile Telegram, WhatsApp și Viber. În sentință se menționează că fiecare persoană avea un rol bine stabilit în acest circuit, unele dintre acestea necunoscându-se între ele, dar primind instrucțiuni de la persoana care le preceda în lanțul de distribuție. Astfel, în baza înțelegerii prealabile dintre membrii grupului, aceștia primeau în repetate rânduri, în cantități diferite, substanța respectivă, pentru care achitau aproximativ 350 de lei per gram. Ulterior, hașișul era împărțit în cantități mai mici și comercializat diferitor persoane. Această schemă a fost descoperită după ce poliția a infiltrat în acest grup un investigator sub acoperire, care a recepționat, pentru 700 de lei, „un pachet improvizat din folie de staniol”, în interiorul căruia s-a stabilit ulterior că era hașiș.



Inculpatul nu s-a prezentat la nicio ședință de judecată pe parcursul examinării cauzei, deși a fost citat legal, motiv pentru care instanța a dispus aducerea lui silită. Doar că el nu a fost găsit la domiciliu, fiind anunțat în căutare. În sentință se menționează că inculpatul a traversat frontiera de stat pe 1 martie 2023, ora 14:00, în direcția ieșirii din țară prin PTF Costești.

Expert: „Tinerii subestimează adesea riscurile și cred eronat că drogurile sintetice nu creează dependență rapidă”

Consumul și traficul de droguri în R. Moldova reprezintă o problemă complexă, alimentată de factori socioeconomici, tehnologici și psihologici, consideră Ruslan Cucu, șeful Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații (INI).

Sursa foto: ZdG

Potrivit expertului, printre cauzele extinderii fenomenului în R. Moldova se numără apariția drogurilor sintetice ieftine, accesibile ca preț, ușor de produs și extrem de periculoase. O altă cauză este mutarea unei mari părți a comerțului cu droguri în mediul online, fapt ce asigură anonimatul dealerilor și cumpărătorilor și îngreunează depistarea lor de către autorități.

Ruslan Cucu susține că tinerii se numără printre cei mai afectați de acest fenomen, din cauza vulnerabilității psihologice, a lipsei de informare reală și a stresului.

„Teribilismul, dorința de afirmare, curiozitatea și presiunea grupului de prieteni îi fac pe adolescenți mai predispuși la decizii impulsive, făcându-i o țintă ușoară. Lipsa de informare reală: tinerii subestimează adesea riscurile și cred eronat că drogurile sintetice moderne nu creează dependență rapidă. Problemele emoționale și stresul: migrația părinților peste hotare lasă mulți copii fără supraveghere și suport emoțional, aceștia căutând un «refugiu» în substanțe interzise”, afirmă Ruslan Cucu.

Potrivit șefului Direcției Antidrog, printre măsurile necesare pentru reducerea fenomenului se numără monitorizarea mai strictă a platformelor online, mărirea efectivului Direcției Antidrog și a capacităților tehnice pentru documentarea și destructurarea mai multor rețele de pe Telegram și dark web (parte ascunsă a internetului, accesibilă prin programe speciale, unde utilizatorii își pot păstra anonimatul), precum și dezvoltarea centrelor medicale și psihologice de stat, care să ofere tratament gratuit și să sprijine reintegrarea socială a consumatorilor.

Ce prevede legislația

Potrivit legislației, producerea, fabricarea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea sau transportarea drogurilor și a altor substanțe interzise în proporții mari și fără scop de înstrăinare se pedepsesc cu amendă de la 400 la 700 de unități convenționale, cu muncă neremunerată în folosul comunității de până la 150 de ore sau cu închisoare de până la un an.



Totodată, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, livrarea sau distribuirea drogurilor și a altor substanțe interzise în scop de înstrăinare, precum și înstrăinarea ilegală a acestora, se pedepsesc cu închisoare de la șase la zece ani.

Peste 700 de persoane trimise în judecată în 2025 pentru infracțiuni legate de droguri

Pe 26 februarie 2026, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a fost audiată în plenul Parlamentului, unde a prezentat un raport privind măsurile întreprinse pentru prevenirea și combaterea consumului și traficului de droguri. Ministra a declarat că fenomenul consumului de droguri este unul transfrontalier, în creștere la nivel global, iar R. Moldova nu este izolată de aceste tendințe. Daniella Misail-Nichitin a declarat că drogurile ajung în R. Moldova atât din Vest, cât și din Est, fiind transportate cu autobuze sau autocare, camuflate în bagaje sau expediate prin colete poștale.

Potrivit unui comunicat al Parlamentului, în perioada 2023 – ianuarie 2026, la nivel național au fost înregistrate 3575 de infracțiuni și 16 642 de contravenții legate de droguri. Datele pentru anul 2025 și începutul anului 2026 indică o creștere a numărului de cauze penale.

Conform informațiilor prezentate, în 2025 au fost documentate 775 de persoane pentru implicare în infracțiuni legate de droguri, dintre care 36 de copii, iar 737 de persoane au fost trimise în judecată.

Sancțiuni mai dure pentru promovarea online a drogurilor

Pe 30 iulie 2026, Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege care prevede înăsprirea pedepselor pentru infracțiunile legate de droguri.

Astfel, Codul penal a fost completat cu o nouă prevedere care majorează sancțiunile pentru persoanele care implică în infracțiuni legate de droguri și alte substanțe interzise copii. Totodată, documentul prevede sancțiuni pentru utilizarea conturilor de pe rețelele de socializare, a platformelor de tranzacționare online, a portalurilor web, a aplicațiilor informatice, a serviciilor de mesagerie electronică, a adreselor de poștă electronică sau a altor mijloace digitale „în scopul promovării, facilitării ori comercializării drogurilor și altor substanțe interzise”.