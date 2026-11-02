Apărarea lui Vladimir Plahotniuc a solicitat înlocuirea procurorului de caz în dosarul ajuns la Apel

Apărarea lui Vladimir Plahotniuc, condamnat la 19 ani de detenție, a cărui sentință este examinată la Curtea de Apel Centru, a cerut recuzarea procurorului de caz, Alexandru Cernei. Avocații lui Plahotniuc își justifică solicitarea, invocând faptul că procurorul „a mințit cu privire la existența unui act în probatoriu” și „a dus în eroare completul de judecată cu bună știință”.

De cealaltă parte, Alexandru Cernei a cerut respingerea recuzării, motivând că „argumentele invocate nu reprezintă un temei de recuzare” — lucru care s-a și întâmplat. „Se respinge cererea ca neîntemeiată”, a hotărât instanța.



Pregătirea examinării apelului depus în contextul sentinței de condamnare a lui Vladimir Plahotniuc la 19 ani de detenție pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani continuă luni, 2 noiembrie 2026, la Curtea de Apel Centru.



Ședința a debutat cu o cerere de recuzare înaintată de apărarea lui Vladimir Plahotniuc împotriva procurorului de caz, Alexandru Cernei.



„Temeiul recuzării a venit în ședința din 12 octombrie 2026, atunci când peocurorul a mințit cu privire la existența unui act în probatoriu”, a menționat acuzarea, referindu-se la o replică a procurorului prin care acesta a menționat fila dosarului la care poate fi identificat un act indicat de acuzare drept lipsă.

Întrebați de instanță dacă mai există și alte temeiuri de recuzare, apărarea a menționat: „cunoscute, nu”. Vladimir Plahotniuc a susținut poziția avocaților săi.

„Cererea înaintată nu reprezintă un temei de recuzare. Considerăm că este doar o replică”, și-a argumentat procurorul Cernei cererea de a fi respinsă solicitarea de recuzare formulată de apărare.

După o scurtă deliberare, instanța a decis: „se respinge ca neîntemeiată”, cu dreptul de conteatare odată cu fondul cauzei.

Sentința de condamnare la 19 ani de detenție, contestată și de acuzare, și de apărare

Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul penal în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Sentința a fost pronunțată miercuri, 22 aprilie 2026, de un complet de judecată prezidat de magistratul Sergiu Stratan, din care au mai făcut parte judecătoarele Ana Cucerescu și Olga Bejenari, la aproape șapte luni de la extrădarea lui Plahotniuc în R. Moldova, în lipsa proaspătului condamnat, care a refuzat să fie escortat în instanță.

În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorii au cerut o pedeapsă de 25 de ani de detenție. Astfel, Procuratura Anticorupție a atacat cu apel decizia instanței de fond, motivând că decizia este una „prea blândă”.

De cealaltă parte, apărarea a contestat atât fondul cauzei, cât și constituirea completului care a emis sentința în primă instanță. Potrivit avocaților lui Plahotniuc, „apărarea vrea casarea și rejudecarea cauzei”.