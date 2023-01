IGP confirmă că fratele lui Igor Dodon a fost reținut „pentru o scurtă perioadă de timp” la Moscova: Figurează pe canalele de Interpol pentru localizare

Alexandru Dodon, fratele fostului președinte al R. Moldova Igor Dodon, a fost reținut zilele trecute de autoritățile ruse, iar la scurt timp – eliberat. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către Diana Fetco, șefa secției comunicare și protocol din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP).

Pe 19 ianuarie curent, liderul formațiunii politice „Partidul Nostru”, controversatul om de afaceri Renato Usatîi a declarat în cadrul unei conferințe de presă că Alexandru Dodon, fratele fostului președinte al R. Moldova Igor Dodon, a fost reținut pe 17 ianuarie la Moscova, iar la scurt timp – eliberat.

Potrivit lui Usatîi, fratele lui Dodon ar fi fost reținut la cererea autorităților de la Chișinău, iar la scurt timp a fost eliberat din motiv că deține cetățenia rusă.

„(…) Pe fratele lui Dodon l-au reținut alaltăieri la Moscova. L-au ținut până noaptea târziu (…). După cum am înțeles, el a fost reținut în baza căutării din partea autorităților din R. Moldova și l-au eliberat noaptea în baza faptului că este cetățean al Federației Ruse, dar cetățenii Federației Ruse, dacă este mandat de arestare din alt stat, automat sunt eliberați pentru că Constituția Rusiei nu prevede extrădarea propriilor cetățeni (…)”, a afirmat Usatîi.

Igor Dodon a declarat pentru Jurnal TV că fratele său „a dormit acasă în ultimele săptămâni și în ultimele zile”.

„Nu am așa informații. Știu că fratele meu a dormit acasă în ultimele săptămâni și ultimele zile. Eu nu am contact cu el, pentru că este figurant într-un dosar penal. Dar din ceea ce cunosc, nu este nicio problemă și nu a fost reținut. El are cetățenia Rusiei și muncește la Moscova. De ici au fost trimise solicitări din partea instanțelor, dar mai multe detalii nu cunosc”, spus Igor Dodon pentru Jurnal TV.