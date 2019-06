După ce Ziarul de Gardă a lansat acțiunea „Adoptă și informează un om”, mai mulți oameni au dat curs invitației de a dona bani pentru informarea protestatarilor. Astfel, au fost colectați bani pentru tipărirea a 340 de ziare care au și fost împărțite.

De câteva zile grupuri de țărani au fost aduși cu microbuzele, în mod organizat, și dislocați în preajma unor instituții publice: MAI, Procuratura Generală, Curtea Constituțională, Guvernul R. Moldova.