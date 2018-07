/FOTO/ Transportul public din raioane nu circulă spre Chișinău?

Mai multe persoane semnalează că transportul din raioane nu circulă spre Chișinău în contextul protestului ce urmează să aibă loc în Piața Marii Adunări Naționale. Ziarul de Gardă a încercat să contacteze autogările din Capitală, doar că nimeni nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi detalii despre orarul rutelor din raioane.

„Chișinău, ora 10:45, în microbuzul Chișinău – Strășeni, șoferul ne zice: – Acesta e ultimul microbuz până la ora 16:00 pentru azi. Între 11:00 și 16:00 microbuzele Chișinău – Strășeni nu vor circula nici într-o direcție, ca să nu vă puteți duce la protest. Am rămas muți”, susține o tânără.

Tânăra ne-a expediat și o imagine foto din care se vede că în gara din Strășeni nu sunt microbuzele de rute, iar în schimb pot fi văzute câteva taxiuri private. Am contactat gara din Strășeni, iar persoana care ne-a răspuns la telefon a menționat că nu cunoaște detalii despre o eventuală suspendare și că transportul circulă. Ulterior aceasta s-a contrazis și ne-a spus că de fapt nu știe de ce nu circulă rutele. Întrebată dacă ne poate oferi un număr de telefon al administratorului, aceasta a precizat că este zi liberă și că nimeni nu va comunica cu noi. După ce am informat-o că este vorba de o chestiune de interes public, aceasta deja ne-a spus că nu are nici un număr de telefon și ne-a închis telefonul.

Vicepreședintele Platformei DA a anunțat anterior că a fost informat despre faptul că pe 1 iulie va fi sistat transportul public în mai multe raioane și că proprietarii firmelor private de transport sunt amenințați să nu scoată microbuzele pe rută.