FOTO/ Meteorologii au emis cod galben de precipitații puternice. Când va intra în vigoare avertizarea

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis marți, 7 decembrie, o nouă avertizare meteorologică – precipitații puternice.

Potrivit meteorologilor, miercuri, 8 decembrie, pe întreg teritoriul R. Moldova se prevăd precipitații puternice (15-30 l/m2), predominant sub formă de ploaie, la nord lapoviță.

Pentru marți, 6 decembrie, meteorologii anunță că vremea va continua să fie posomorâtă, plus că se mai adaugă și precipitațiile, care predominant vor cădea sub formă de ploaie, ziua în nord sunt prevăzute ploi sub formă de lapoviță.

Noaptea și dimineața izolat se va forma ceață. Vântul va sufla din nord-vest slab la moderat. Noaptea temperatura minimă a aerului va oscila între +1ºC şi +6ºC, iar emperatura maximă a aerului ziua se va situa în fond între +5ºC şi +10ºC, în nordul țării între +1ºC şi +3ºC.

Prognoza vremii pentru următoarele 7 zile.