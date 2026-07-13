Instrumentul european pentru pace: 120 de milioane de euro, oferite R. Moldova pentru cumpărarea unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune

Consiliul Uniunii Europene a adoptat luni, 13 iulie, un pachet de asistență în valoare de 120 de milioane de euro în cadrul Instrumentului european pentru pace (EPF), în sprijinul Forțelor Armate ale R. Moldova, cu scopul de a consolida capacitățile de apărare aeriană ale țării, conform unui comunicat de presă.

Măsura de asistență va finanța un sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune pentru Forțele Armate ale Republicii Moldova. Aceasta completează măsurile anterioare de asistență din cadrul Facilității Europene pentru Pace, destinate sprijinirii supravegherii aeriene și a apărării aeriene.

„Acest sprijin va permite în continuare Forțelor Armate ale Republicii Moldova să își îmbunătățească eficacitatea operațională și, prin urmare, să protejeze mai bine populația civilă. Această nouă acțiune ridică valoarea totală a sprijinului acordat de UE Republicii Moldova la 317 milioane de euro în cadrul Facilității Europene pentru Pace”, se menționează în comunicat.

Conform Ministerului Afacerilor Externe, printre exemple de utilizare practică a echipamentului livrat prin intermediul EPF se numără dezamorsarea obuzelor rămase de pe timpul celui de-al Doilea Război Mondial, precum și asigurarea cu apă potabilă a localităților afectate de poluarea râului Nistru și ameliorarea consecințelor în urma inundațiilor în R. Moldova în primăvara anului 2026.

Republica Moldova este al doilea cel mai mare beneficiar al asistenței Uniunii Europene prin intermediul EPF, după Ucraina. Prin această nouă măsură, sprijinul total al UE acordat Republicii Moldova prin intermediul EPF ajunge la 317 milioane de euro din 2021 până în prezent.

Instrumentul european pentru pace a fost înființat în martie 2021 pentru a finanța toate acțiunile din cadrul Politicii externe și de securitate comune în domeniile militar și al apărării, cu scopul de a preveni conflictele, de a menține pacea și de a consolida securitatea și stabilitatea internațională. În special, Instrumentul european pentru pace permite UE să finanțeze acțiuni menite să consolideze capacitățile statelor terțe și ale organizațiilor regionale și internaționale în ceea ce privește aspectele militare și de apărare.

În noaptea de 13 iulie, la ora 1:03, Serviciul Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale a depistat un obiect zburător, care a căzut în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni, unde a explodat. Specialiștii din Batalionul Geniu „Codru” al Armatei Naționale au constatat că aparatul de zbor fără pilot reprezintă o dronă de tip Gheran-2 de proveniență rusească. Potrivit Armatei Naționale, în rezultatul exploziei cauzate de impactul cu solul și inflamării combustibilului din rezervor, drona avea aripile și partea posterioară arse. Cu toate acestea, partea de luptă era conectată la sistem, ceea ce nu a declanșat explozia. Potrivit geniștilor, drona deține o încărcătură explozivă de 40 de kg, cu schije.