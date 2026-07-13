CMC a aprobat bugetul municipal pentru 2026

Consiliul municipal Chișinău a aprobat, în prima și a doua lectură, cu 27 de voturi, bugetul municipal pentru anul 2026. Ultimul buget aprobat al capitalei a fost cel din 2024. Până acum primăria municipiului Chișinău a operat cu un buget provizoriu.

Consilierii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) s-au abținut de la vot, invocând lipsa detaliilor proiectului.

Potrivit documentului aprobat, veniturile bugetului municipal sunt estimate la 9,6 miliarde de lei, cu transferuri de la bugetul de stat de 4,9 miliarde de lei. Cheltuielile se estimează a fi de 10,8 miliarde de lei, cu un deficit bugetar de 1,2 miliarde de lei.

Deși legea privind finanțele publice locale prevede că autoritățile publice locale trebuie să aprobe bugetul pentru anul viitor până la data de 10 decembrie a anului curent, în mun. Chișinău bugetul se aprobă frecvent cu întârzieri.

În 2025, Municipiul Chișinău a funcționat fără buget aprobat de Consiliul Municipal. În 2024, acesta a fost aprobat tocmai la sfârșitul lunii iulie.