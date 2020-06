Fiul unui bărbat decedat după ce a fost testat pozitiv la Covid-19, acuză: „Tata a fost omorât de sistemul medical. Asta e poziția mea”. Explicațiile Spitalului în care bărbatul a decedat

La 4 iunie 2020, Ion Lupașcu, un bărbat din satul Văleni, Cahul, venea la consultație medicală în Chișinău. A doua zi deceda, fiind descoperit ca fiind infectat cu Covid-19. Rudele au însă mai multe semne de întrebare în privința cauzelor care au provocate decesul.

Acuzațiile în acest caz sunt alimentate și de faptul că, în comunicatul MSMPS prin care se anunța decesul, s-a indicat că Ion Lupașcu a fost internat în cadrul Institutului de Medicină Urgentă (IMU) pe data de 5 mai 2020 și a decedat pe 5 iunie, deși, în realitate, pe 5 mai, bărbatul era în satul său de baștină, fiind internat la Urgență cu doar câteva ore înainte de constatarea decesului.

Nicolae Lupașcu, fiul lui Ion Lupașcu, își amintește că, la 4 iunie, tatăl său, însoțit de fiică, s-au prezentat la Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (CRDM) din capitală, având programare pentru ora 10:40, unde i s-a instalat un aparat pentru măsurarea ritmului cardiac.

I s-a verificat temperatura și s-a constatat că era în norma admisibilă. Nicolae Lupașcu afirmă că, după ce i s-a instalat aparatul, întrucât „era într-o stare de inflamare a corpului și avea respirația îngreunată”, în jurul orei 13:00, la indicațiile medicului de la CRDM s-a deplasat la Dispensarul Cardiologic, unde i s-a făcut cardiograma și s-a luat decizia de a-l interna la Institutul de Cardiologie pentru tratarea inflamației.

Bărbatul afirmă că, în incinta Dispensarului Cardiologic tatălui său i s-a măsurat, din nou, temperatura și aceasta era în norma admisibilă. Doar că, ulterior, în jurul orei 14:00, la secția de internare a Institutului de Cardiologie lui Ion Lupașcu i s-a măsurat temperatura din nou, de această dată cu un termometru cu mercur și s-a depistat febră de 37,2. Bărbatul a fost imediat izolat, iar în jurul orei 18:00 a fost transportat la Centrul COVID-19 de la Moldexpo.

Timp de 24 de ore, familia susține că nu a știut nimic despre starea de sănătate a lui Ion Lupașcu. Abia a doua zi, pe 5 iunie, în jurul orei 18.00, după mai multe insistențe, fiica acestuia a fost informată de către reprezentanții Centrului COVID-19 că Ion Lupașcu este în stare gravă, dar stabilă, nefiind la respirație asistată, dar fiind confirmat pozitiv cu Covid-19.

Pentru că prezenta probleme cardiologice, conform protocolului, urma să fie transferat la IMU, la Reanimare. „Un medic i-a spus surorii mele că „tatăl dvs. se supără că-i spunem Moș Ion, că el e Ivan Gheorghevici”. Deci, el era într-o stare bună, râdea, glumea cu medicii. Nu avea o stare gravă”, crede Nicolae Lupașcu.

„Vă spun acum părerea mea strict personală. Tata a fost omorât de sistemul medical. Asta e poziția mea. Nu poate o persoană să fie în condiții de spital și, în 2-3 ore, să se agraveze atât de mult situația, încât să decedeze. Fie i-a fost provocat infarct din cauza stresului, fie a fost provocat infarct din cauza unor medicamente administrate incorect”, consideră fiul bărbatului decedat.

„El s-a dus la niște analize. Nu s-a dus pentru că era bolnav. S-a dus pe picioarele lui, fără temperatură, fără nimic. Avea programare din timp, pe data de 4, ca să i se instaleze aparatul respectiv. El avea o problemă respiratorie, dar o avea pentru că, la 71 de ani, avea 120 de kg. Avea o respirație mai grea, dar asta era starea lui normală”, acuză Nicolae Lupașcu.

Fiul lui Ion Lupașcu susține că tatăl său nu a fost internat în spital așa cum a fost indicat ulterior în comunicat MSMPS, la 5 mai, ci la 5 iunie și că, de acasă, acesta nu prezenta semne ale COVID-19.

„Moartea tatălui meu a fost înregistrată cu numărul 331. El a fost internat pe 5 iunie, dar în statistică e scris data de 5 mai. Acum se pune întrebarea: E o greșeală de redactare sau într-adevăr s-au plătit bani pentru fiecare zi de internare, pentru că am înțeles că se iau bani mari pentru fiecare zi de internare”, afirmă bărbatul.

„Nimeni din familie, absolut, nu a avut simptome de COVID. Eu, mama, sora. Ca să înțelegeți cât e de gravă situația în Moldova. Pe mine sâmbătă, după ce am aflat deja că a decedat, m-au sunat de la Sănătate Publică ca să mă informeze că tata a fost confirmat, cu o zi în urmă, pozitiv. Eu i-am informat că el nu este confirmat, dar deja este decedat din cauza COVID-ului, ca, ulterior, nimeni să nu mă mai sune să-mi spună: — Stai, a decedat, trebuie să fii în carantină. Dacă-i așa de periculos COVID-ul, de ce nimeni nu ne-o sunat ca să ne pună în carantină sau să-și bată capul”, acuză Nicolae Lupașcu.

„Pe mine m-o interesat să-l înmormântez creștinește. Nu mă interesează politica lor cu Covid-ul, că primesc bani din străinătate sau ce fac acolo. Am acceptat protocolul lor, dar am vrut să fie îngropat omenește, îmbrăcat normal, nu într-un sac de peliculă. Am luat hainele să-l îmbrăcăm normal, dar când am ajuns, angajații de la morgă ne-au zis că ei nu-l îmbracă, pentru că persoana e de Covid. M-am dus la dl Lilian (medic-șef) și i-am zis că dacă nu-l îmbracă, eu mă duc la procuratură și fac plângere penală și o să se meargă pe altă cale. Mi-am asumat să stea în morgă o săptămână, dar o să se facă expertiză, anchetă, testul repetat pentru covid și o să vedem dacă e de covid sau nu. Atunci, dl Lilian a sunat la angajații din camera alăturată le-a spus: Îmbrăcați-l pe Lupașcu. Și iată așa tatăl meu a fost îmbrăcat, chiar dacă, teoretic, avea Covid. Eu înțeleg multe prostii, dar atunci când într-adevăr este pandemie de Covid, puteau să-mi spună franc, în față, îmi pare rău, eu expun angajații la risc. Așa era logic. Nu cred că el s-a speriat. Că nu pune dlui diagnosticul, el îi vine din spital. Dacă era atât de periculos Covid-ul, dlui putea să mă refuze pentru că nu avea nimic de la asta. Nu i-am dat bani pentru asta, nu l-am motivat în vreun fel”, acuză Nicolae Lupașcu.