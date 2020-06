În căutarea oamenilor care „au primit bani” pentru ca rudele lor să fie înregistrate ca decedate de COVID-19 (II)

„Nu ne-au dat înapoi aurul pe care-l avea. S-a dus cu tot cu cercei, lănțișor și cruciuliță de aur”.



„Tata meu a fost omorât de sistemul medical. Asta e poziția mea”.



„Eu în sac nu îl iau. Omul a lucrat toată viața și nu merită ca pe un câine să-l îngropi”.



ZdG a căutat în continuare „oamenii care au primit bani pentru ca rudele lor să fie înregistrate ca decedate de COVID-19”. Nu am găsit, nici de această dată bani, dar am găsit, în schimb, o lipsă acută de informare, de explicații și dialog, am găsit durere, acuzații, dar și decese care le provoacă rudelor semne de întrebare și care, ulterior, alimentează zvonurile care au inundat spațiul public despre falsificarea statisticilor cu morți de COVID-19.

Vă prezentăm, mai jos, cinci cazuri care generează zvonuri, discuții și nemulțumiri în localitățile din care sunt originare persoanele decedate. În toate aceste cazuri persoanele vizate afirmă clar și fără echivoc că nu li s-a propus, nu au acceptat și nici măcar nu au fost discuții despre bani atunci când au ridicat cadavrele din spitale. De fapt, două dintre cazurile care generează discuții nici măcar nu apar în lista persoanelor decedate după ce s-au infectat cu Covid-19.

Până joi, 25 iunie, 502 persoane au decedat oficial în R. Moldova fiind infectate cu Covid-19

Decesul Tamarei Moruz a fost înregistrat și anunțat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) sub numărul 210, la 17 mai 2020: femeie de 63 de ani, din Ungheni, internată la SCR, pe data de 06.05.2020. Comorbidități: diabet zaharat tip 2, hipertensiune arterială gr. III, nefropatie mixtă.

„Ea s-a dus pe picioarele ei la Chișinău”

În satul Chirileni, Ungheni, localitate din care este originară Tamara Moruz, la fel ca în multe sate de la noi, lumea bârfește că familia Moruz ar fi primit bani pentru ca Tamara Moruz (63 de ani) să fie inclusă în lista celor decedați de COVID-19. Am discutat cu Nicolae Moruz, soțul decedatei, cel care i-a luat cadavrul de la spital.

Așa am aflat că Tamara Moruz frecventa, de trei ori pe săptămână la Centrul de Dializă din Chișinău din cauza afecțiunilor renale. Soțul ei afirmă că, în ultimele două luni înainte de deces, deplasările la Chișinău erau doar cu automobilul, fiind evitat transportul public pentru a nu o expune riscului de infectare cu COVID-19.

Nicolae Moruz susține că nimeni, niciodată, nu i-a propus bani pentru ca soția sa să fie înregistrată ca persoană decedată de COVID-19. Dimpotrivă. Acuză că și-a luat soția din spital, fără cercei și fără lănțișorul de aur pe care le purta când a lăsat-o pe mâna sistemului medical.

„Ea la mine era oarbă. M-am chinuit doi ani cu ea, venind la Chișinău în fiecare săptămână. Ea s-a dus pe picioarele ei la Chișinău. Într-o zi, când a ieșit de la dializă, avea febră 37. A luat-o ambulanța și gata, s-o mântuit cu asta. A fost luată cu vreo două săptămâni înainte de a muri. A fost dusă la Centrul COVID, apoi la Republicană (Spitalul Clinic Republican, n.r.). A stat la primul etaj, că trebuiau să-i facă și dializă”, explică bărbatul.

Acesta spune că după ce soția sa a fost testată pozitiv la COVID-19, el a fost obligat să stea în carantină timp de 14 zile, perioadă în care nu a dezvoltat simptome.

Foto: World Health Organization in Moldova

„N-au stimă de oameni. Cum așa să bagi mâna la oameni?”

Nicolae Moruz reiterează că „nu mi-o propus nimeni nimic. Eu am luat-o de la spital. Eu am fost în carantină 2 săptămâni, cât a stat ea în spital. Nu am ieșit deloc din ogradă. Nu m-am putut duce la ea. Pentru că nu avea cine să o ia, iar eu mai trebuia să stau 2 zile în carantină, ea a mai stat 2 zile în morgă. Deodată, cum am ieșit din carantină, am luat-o și am îngropat-o. Nici în ogradă nu mi-au dat voie. De la spital mi-au dat-o acoperită”, își amintește soțul Tamarei Moruz, care susține că, atunci când i-a luat cadavrul de la spital, nu i s-au dat cerceii și lănțișorul de aur pe care le purta.

„Noi pe loc le-am zis, dați-ne lucrurile ei. Nu ne-au mai dat, nici sumka (geantă, n.r.) cu haine, nimic. Am cerut, dar au zis că ele nouă nu ne mai trebuiesc (trebuie, n.r.). Ne gândeam că hainele sunt infectate și nu ne trebuiesc, dar am vrut cerceii și lănțișorul. Au zis că o să sune, o să vadă, dar – nimic”, explică bărbatul.

„S-a dus cu tot cu cercei, lănțișor și cruciuliță de aur. Am și fotografiat-o când a fost ultima oară la dializă. Nu-i cu simț omenesc asta. N-au stimă de oameni. Cum așa să bagi mâna la oameni?”, spune, revoltat, Nicolae Moruz.

Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

În căutarea obiectelor din aur ale pacientei

ZdG a solicitat reprezentanților SCR „Timofei Moșneaga” să verifice aspectele invocate de către Nicolae Moruz, pentru a afla unde s-au pierdut lucrurile soției sale.

După ce a verificat, Marina Zibliuc, purtătoarea de cuvânt a instituției medicale a precizat că Tamara Moruz, atunci când a fost internată în cadrul Spitalului avea asupra sa un singur „bun de preț”, un telefon mobil de marcă Nokia, nu și obiectele din aur invocate de soțul ei.

Aceasta a precizat însă că pacienta ar fi ajuns la SCR, fiind transferată în stare foarte gravă de la o altă instituție medicală, Spitalul nr. 1, după ce, în prealabil, a fost internată la Centrul Covid-19 din incinta Moldexpo. Doar că, Cristina Ipatii, specialist relații publice și comunicare în cadrul Spitalului Clinic nr. 1 ne-a anunțat că un asemenea pacient nu a fost internat în această instituție medicală.

Reprezentanții Centrului Covid-19, contactați de ZdG, ne-au informat că în cadrul instituției medicale persoanelor internate nu le sunt luate bunurile personale și nici măcar nu există spațiu pentru depozitarea acestora, astfel că nu există posibilitatea ca lucrurile personale ale pacientei Tamara Moruz să fi rămas la Centrul Covid-19. Aceștia au precizat că Tamara Moruz a fost transferată din cadrul Centrului direct la SCR „Timofei Moșneaga”.

„Pe mine nici nu m-au întrebat ce să scrie în certificat”

Istoria Tamarei Moruz din Chirileni este strâns legată de alt caz din raion despre care, la fel, circulă zvonuri: cel al Zinaidei Cernei, din satul Bușila. Cele două femei se deplasau împreună, săptămânal, la Chișinău, la Centrul de Dializă, cu același mijloc de transport. Zvonurile despre familia Cernei au ajuns chiar și la urechile lui Nicolae Moruz, soțul Tamarei Moruz. „Am auzit că lor le-au propus bani, dar nu știu de unde. Mie nimic nu mi-au propus. Lumea vorbește. Pe mine nici nu m-au întrebat ce să scrie în certificat”, relatează Nicolae Moruz.

După ce ZdG a scris săptămâna trecută despre mai multe cazuri de rezonanță în care se vorbea că oamenilor le-au fost propuși sau oferiți bani pentru ca ruda lor să fie trecută în lista persoanelor decedate de COVID-19 și a demontat speculațiile la acest subiect, chiar un internaut ne-a sugerat să analizăm cazul din Bușila, Ungheni, acesta oferindu-ne inclusiv numele persoanei decedate.

În Bușila oamenii șoptesc că familia Cernei ar fi luat bani pentru a accepta să o includă pe Zinaida Cernei (68 de ani) în lista persoanelor decedate de COVID-19.

L-am găsit pe Denis, fiul femeii, cel care s-a ocupat de ea în toată perioada de spitalizare. Tânărul a negat că cineva i-ar fi propus bani pentru ca mama să fie trecută în lista persoanelor decedate de COVID-19. Afirmațiile sale sunt probate și de faptul că femeia a decedat la Spitalul „Sfânta Treime” din Chișinău, unde nu sunt internați pacienții depistați cu noul tip de coronavirus. Ea a fost testată negativ la COVID-19 și, după deces, înhumată fără restricțiile aplicate în cazul persoanelor cu COVID-19.

„Își revenise după vreo 2 săptămâni de comă”

„Nimeni, niciodată nu mi-a propus bani. Asta le mai rămânea”, afirmă Denis, supărat de atitudinea sistemului medical față de mama sa. Băiatul îşi amintește că a fost în vizită la mama într-o zi de vineri.

„Am hrănit-o, parcă era bine. Își revenise după vreo 2 săptămâni de comă. Medicii mi-au spus că este stabilă și că urma să o luăm acasă. Nu o puteau ține mult în spital. Peste câteva zile după ce am văzut-o, am fost anunțat că a decedat. Nu a avut COVID. Știu că lumea vorbește, dar ea a fost înmormântată normal. Nu apare nici în statistică. Cred mai degrabă că a fost o neglijență medicală. Ea urma să facă dializă regulat, dar nu știu ce au făcut ei acolo”, afirmă tânărul.

Problemele Zinaidei Cernei au apărut pentru că nu ar fi făcut dializă conform regimului. Pentru că o însoțea săptămânal la Centrul de Dializă pe Tamara Moruz, care în luna mai a fost testată pozitiv la COVID, iar ulterior a decedat, Denis Cernei afirmă că mamei sale i-ar fi fost restricționat accesul la dializă pe perioada testării la COVID-19. Anume aceste probleme, consideră tânărul, ulterior i-au cauzat decesul.

„Tratamentul acestei doamne a fost efectuat conform protocoalelor terapeutice. De asemenea, tratamentul este fixat în fișa medicală. Dacă o rudă nu este de acord cu tratamentul, există consiliile medicale, care pot verifica tratamentul”, precizează însă Galina Alcaz, purtătoarea de cuvânt a Spitalului „Sfânta Treime”, la solicitarea ZdG.

Centrul de Dializă: „Administrația BB-Dializa exclude posibilitatea contaminării pacientelor respective cu COVID-19 în cadrul Centrului”

Am încercat să discutăm despre cazurile Zinaidei Cernei și Tamarei Moruz cu reprezentanții Centrului de Dializă pe care acestea îl frecventau. Ni s-a cerut să trimitem un email cu o solicitare de informații. Peste două zile am fost informați că vom primit răspuns conform legii cu privire la accesul la informații. În prealabil, reprezentanții Centrul de Dializă ne-au informat că „administrația BB-Dializa exclude posibilitatea contaminării pacientelor respective cu COVID-19 în cadrul Centrului”, menționând că vor reveni cu detalii. ZdG va reveni cu răspunsul integral al Centrului de Dializă.

Pe site-ul Centrului de Dializă se anunță însă că instituția a luat mai multe măsuri de protecție pentru pacienți și rudele acestora care frecventau instituția. „Centrele deschise în cadrul parteneriatului public privat din start au fost concepute astfel încât să fie minimalizat riscul contaminării cu infecții respiratorii sau de alt tip a pacienților. Suplimentar, în contextul pandemiei cu COVID-19 au fost luate și alte măsuri”, menționează instituția.

Astfel, din momentul întrării în Centrele de Dializă „BB-Dializă” (Chişinău-1, Chişinău-2, Cahul, Bălți) atât angajații cât și pacienții poartă măști de protecție, își dezinfectează mâinile de două ori, iar trierea pacienților se face mai riguros, fiind măsurată obligatoriu temperatura (cu termometru non-contact) atât a angajaților, cât și a pacienților de către recepţionistă sau alte persoane delegate. Totodată, dezinfecția suprafețelor se face de 6-10 ori pe zi, iar persoanele care însoțesc pacienții la dializă, la fel, sunt echipați cu măști, halate, bahile și sunt obligați să respecte igiena mâinilor.

„Normal că nu a decedat de COVID, dacă el a lucrat cu mine până în ultima zi”

Discuții și zvonuri despre decedații de COVID-19 am auzit și în raionul Cahul. În satul Văleni, unul dintre cazuri a devenit public, după ce Valeriu Grecu, prin intermediul TVR Moldova a acuzat că tatăl său nu ar fi decedat din cauza COVID-19, așa cum l-au anunțat reprezentanții Spitalului Raional Cahul.

Valeriu afirmă că tatăl său a fost internat la Spitalul Raional Cahul într-o zi de sâmbătă, după masă, iar duminică a decedat. Tânărul este sigur că tatăl său nu a decedat de COVID-19, așa cum a anunțat MSMPS în comunicatul din 1 iunie, dar afirmă că nimeni nu i-a propus bani pentru a accepta ca acesta să fie trecut în lista celor decedați de COVID-19.

„Normal că nu a decedat de COVID, dacă el a lucrat cu mine până în ultima zi. Eu l-am urcat în ambulanță cu dureri de stomac. L-a dus ambulanța la spital și i s-a spus că în 24 sau 48 de ore, dacă-și revine, o să-l ia la aparate, dar o să rămână cu sechele. El avea și anterior dureri de stomac, dar mai bea câte o pastilă și-i trecea. Medicii mi-au zis că era bolnav și de inimă. A doua zi, dimineața, m-am dus la spital, că trebuia să-i plătesc polița și ce mai trebuia acolo să-i duc. Eu am ajuns la ora 07.00. La 09.20 a ieșit cineva și mi-a zis că a murit”, relatează fiul persoanei decedate.

Valeriu Grecu/ Captură video: TVR Moldova

„Joi seara, am avut rezultatul de la privat că NU are COVID”

Valeriu susține că duminică dimineața i s-a spus că tatăl său a decedat în urma unui infarct. „I-am întrebat de ce a murit. Ei au zis: infarct. Am zis: – Cum infarct? Şi ei au zis că de la stomac dă la inimă. Am zis: -Bine. Am întrebat-o dacă pot să-l iau în acea zi, duminică, dar au zis că nu, pentru că nu sunt medicii. Mi-au zis să mă duc a doua zi, la prima oră. Duminică nu avea COVID, dar luni, la ora 09.00, mi-au spus că are COVID. Încă la ora 08.59 a ieșit știrea la ziarul vostru că un bărbat de 62 de ani și o femeie de 80 de ani au murit de COVID la Cahul. Eu deja când m-am dus să-l ridic, mi s-a spus că e COVID. Eu întreb: – Ce fel de Covid, dacă el nu a tușit, nu a avut temperatură? Mi-au spus că e COVID”, povestește Valeriu Grecu.

Tânărul afirmă că nu s-a resemnat cu afirmațiile reprezentanților instituției medicale și a cerut explicații.

„Am cerut să fie făcută expertiză repetată. M-am dus la doamna Tatu (vicedirectoarea Spitalului, n.r.). I-am spus că eu în sac nu-l iau. Omul a lucrat toată viața și nu merită ca pe un câine să-l îngropi. Am scris plângere la spital și la procuratură, iar miercuri mi-au dat voie să-l iau de la morga de la Cahul și să-l duc la Chișinău. La Chișinău i-au făcut autopsie, am dat test de COVID, iar joi seara am avut rezultatul de la privat că NU are COVID. Ne-au dat analiză și am dus la privat pentru test. La Spitalul din Cahul nu ne-au arătat vreun document că era pozitiv. Doar ne-au spus că e COVID”, afirmă Valeriu.

Cu testul făcut repetat, post-mortem, peste cinci zile de la deces, tatăl lui Valeriu a fost înmormântat creștinește, iar fiul acestuia susține că „nimeni nu a avut de suferit”.

„În statistică a apărut ca mort de COVID, dar el nu-i de COVID”

„Nimeni nu a avut niciun simptom. Nici măcar nu ne-au pus în carantină. Dacă era COVID, trebuia duminică să vină să mă pună în carantină, pentru că ei ziceau că aveau duminică, la ora 4, testul”, susține bărbatul, care a și depus o plângere la procuratură, acuzând medicii de neglijență. Chiar și în aceste circumstanțe, bărbatul susține, repetat, că nimeni nu i-a oferit bani pentru a-l trece pe tatăl său în lista celor decedați de COVID-19.

„Eu nici nu am intrat în morgă. Am înțeles că acolo, în morgă, când semnezi actele, îți propun bani. Dar eu nu am mai intrat la ei. De afară le-am zis că nu-l iau. Noi, familia, nu am avut simptome, nimic. A fost înmormântat ca o persoană non-COVID. În statistică a apărut ca mort de COVID, dar el nu-i de COVID. Tata nu era la evidență cu boli cronice”, acuză Valeriu.

Decesul bărbatul a fost anunțat de către MSMPS în dimineața zilei de 1 iunie sub număr 296: Bărbat de 62 ani, din Cahul, internat la IMSP SR Cahul, pe 30.05.2020. Comorbidități: boală cardiovasculară, hipertensiune arterială cronică, angină pectorală de efort IC gr. IV.

Comunicatul MSMPS din 1 iunie 2020

„Noi l-am testat când era în viață, iar rezultatele le-am primit când era decedat”

Elena Tatu, vicedirectoarea Spitalului Raional Cahul, explică însă că la mijloc sunt mai mult neînțelegeri decât fapte. Ea spune că i-a prezentat fiului bărbatului rezultatele testului la COVID-19 și că acestea au venit după ce fusese constatat decesul.

Elena Tatu, vicedirectoare, Spitalul Raional Cahul

„Dlui i s-a acordat asistență. A decedat de infarct miocardic. Concomitent, a avut COVID-19, depistat la testare. Asta e. Sigur că este testul de laborator confirmat ca pozitiv la COVID. Personal, i-am arătat testul fiului. El a fost internat sâmbătă, pe la 2-3 ziua, iar dimineața, a doua zi, pe la 5-6, a decedat. Nu știu de unde avea COVID. Când a fost internat, avea dispnee. Concomitent, s-a luat și testul la COVID. Nu spitalul face testul. Noi doar am prelevat probele. Întrebările despre veridicitate le adresați la laborator. Noi doar prelevăm… Ce primim, aceea indicăm. Noi ne conformăm și adoptăm o tactică”, precizează Elena Tatu.

Cât despre testul repetat făcut de familia Grecu la un laborator privat din Chișinău, care a arătat rezultat negativ, reprezenta Spitalului Raional Cahul precizează că nu ține de competența sa să se expună despre derularea ulterioară a cazului.

„Ce s-a făcut mai departe, cine și-a asumat răspunderea pentru asta… E și firesc că de pe un cadavru care a stat trei zile în frigider, testul o să fie negativ. Pentru cei care și-au asumat și au făcut astfel de teste de la un cadavru, nu ne asumăm responsabilitatea. Noi am colectat ceea ce am colectat, am primit ceea ce am primit. Eu nu am văzut rezultatele de la laboratorul privat. Port responsabilitate pentru lucrurile din instituția în care activez”, precizează Tatu.

„Poate să depună plângere. Nu înțeleg de ce întrebarea trebuie să fie la noi. Nu noi facem teste. El a fost abordat ca un potențial COVID că avea dispnee, iar ea poate fi de orice origine. Noi l-am testat, iar rezultatele au venit duminică seara, târziu. Noi l-am testat când era în viață, iar rezultatele le-am primit când era decedat. Probele le-am trimis dimineața, iar seara târziu am primit rezultatele”, argumentează Tatu.

Vicedirectoarea Spitalului din Cahul afirmă că ea nu cunoaște de ce familia nu a fost obligată să stea în carantină:„Medicul de familie a fost informat. Noi nu suntem cei care trebuie să indicăm ce trebuie să facă o persoană, când să stea în carantină”.

Furtună: „Medicul era obligat să scrie și Covid în documente și el a scris corect”

Nicolae Furtună, șef Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) confirmă că rezultatul testării bărbatului din Văleni la Covid-19 a fost pozitiv și că acesta a ajuns la spital după ce a fost deja constatat decesul. Șeful ANSP menționează că rezultatul la Covid-19 efectuat de laboratorul privat, la câteva zile după deces, nu mai este relevant. Furtună însă a evitat să precizeze dacă laboratorul privat care și-a asumat să facă acel test a procedat corect sau nu.

Nicolae Furtună, șeful ANSP

„Oricare laborator ar fi făcut testul, avea să primească același rezultat. La 4 zile câte au trecut de la deces, nici pomină de virus, indiferent de care laborator nu ar fi făcut testul. Nu poate virusul Covid să supraviețuiască atâtea zile. E imposibil. Logic, la așa termen, virusul nu avea cum să fie depistat”, susține șeful ANSP.

„Testul a fost Covid pozitiv, dar el nu a supraviețuit din cauza altei patologii incompatibile cu viața, până când au venit rezultatele testului. Cauza decesului nu este infecția Covid, cauza a fost patologie cardiovasculară. Covidul a fost enunțat printre altele, pentru că el avea statut Covid pozitiv. Din punct de vedere al logicii medicale, din punctul de vedere al doctorilor, pentru că în sistem este așa o vorbă că ceea ce scrii în acte nu e pentru tine, dar e pentru procuror, medicul era obligat să scrie și Covid în documente și el a scris corect”, explică Furtună, care însă a evitat să dea o apreciere acțiunilor laboratorului care a efectuat testul post-mortem.

„Ca să spun da sau ba, eu trebuie să mă documentez. Nu am avut timp să mă documentez, dar vă spun, este un caz din care se face fum din nimic”, susține șeful ANSP. Furtună susține că în R. Moldova nu ar exista restricții la înhumarea persoanelor decedate de Covid-19 și susține că presa interpretează greșit acest aspect. „Covid-ul nu este ciumă”, conchide Furtună.

„Cineva prin sat vorbea că o să-l pună de Covid și eu să iau bani pe spatele lui”

În discuțiile cu ZdG, Valeriu Grecu a afirmat că, în localitate, un bărbat al cărui tată a decedat acasă, i s-ar fi propus bani pentru ca acesta să fie trecut în lista decedaților de Covid-19. Ne-a spus și numele de familie al bărbatului: Tecuci.

L-am găsit pe fiul acestuia, Leonid, care însă neagă afirmațiile consăteanului său, despre care spune că tot el le-a invocat în cadrul unei discuții.

„Nu mi-o propus nimeni nimic și nu a fost așa ceva, deloc. A fost așa o vorbă la mine în ogradă, când a decedat tatăl meu. A lui Grecu a spus așa ceva. Noi seara l-am găsit pe tata mort. El deja avea o sutkă (24 de ore, n.r.) de când era mort, că trăia singur acasă. A venit poliția, s-a uitat la dânsul, seara l-am dus la morgă, a doua zi i-au făcut autopsie și i-au găsit infarct repetat. El era cu fața în jos. Am luat documentele, am fost la poliție. Nu a fost cu Covid-ul, cu propusul banilor, nimic. Atunci când am venit noi de la morgă, s-au adunat mai mulți oameni acasă la noi. Și Valeriu, și altcineva zicea, vezi, poate ți l-a pune de Covid sau poate… Eu eram în relații rele cu tatăl meu și cineva prin sat vorbea că o să-l pună de Covid și eu să iau bani pe spatele lui, că cineva o să-mi propună nu știu câte mii de lei. Prostii. Nimeni nu o propus nimic”, menționează Leonid Tecuci.

La 4 iunie, un bărbat din Văleni venea la consultație în Chișinău. A doua zi deceda

Tot în satul Văleni, Cahul, a fost înregistrat un alt deces în privința cărora rudele au mai multe semne de întrebare. Acuzațiile în acest caz sunt alimentate și de faptul că, în comunicatul MSMPS prin care se anunța decesul, s-a indicat că Ion Lupașcu a fost internat în cadrul Institutului de Medicină Urgentă (IMU) pe data de 5 mai 2020 și a decedat pe 5 iunie, deși, în realitate, pe 5 mai, bărbatul era în satul său de baștină, fiind internat la Urgență cu doar câteva ore înainte de constatarea decesului.

Ion Lupașcu a fost transferat la Institutul de Urgență seara, pe 5 iunie. Peste câteva ore a decedat

Nicolae Lupașcu, fiul lui Ion Lupașcu, își amintește că, la 4 iunie, tatăl său, însoțit de fiică, s-au prezentat la Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (CRDM) din capitală, având programare pentru ora 10:40, unde i s-a instalat un aparat pentru măsurarea ritmului cardiac.

I s-a verificat temperatura și s-a constatat că era în norma admisibilă. Nicolae Lupașcu afirmă că, după ce i s-a instalat aparatul, întrucât „era într-o stare de inflamare a corpului și avea respirația îngreunată”, în jurul orei 13:00, la indicațiile medicului de la CRDM s-a deplasat la Dispensarul Cardiologic, unde i s-a făcut cardiograma și s-a luat decizia de a-l interna la Institutul de Cardiologie pentru tratarea inflamației.

Bărbatul afirmă că, în incinta Dispensarului Cardiologic tatălui său i s-a măsurat, din nou, temperatura și aceasta era în norma admisibilă. Doar că, ulterior, în jurul orei 14:00, la secția de internare a Institutului de Cardiologie lui Ion Lupașcu i s-a măsurat temperatura din nou, de această dată cu un termometru cu mercur și s-a depistat febră de 37,2. Bărbatul a fost imediat izolat, iar în jurul orei 18:00 a fost transportat la Centrul COVID-19 de la Moldexpo.

„S-a dus pe picioarele lui, fără temperatură, fără nimic”

Timp de 24 de ore, familia susține că nu a știut nimic despre starea de sănătate a lui Ion Lupașcu. Abia a doua zi, pe 5 iunie, în jurul orei 18.00, după mai multe insistențe, fiica acestuia a fost informată de către reprezentanții Centrului COVID-19 că Ion Lupașcu este în stare gravă, dar stabilă, nefiind la respirație asistată, dar fiind confirmat pozitiv cu Covid-19.

Pentru că prezenta probleme cardiologice, conform protocolului, urma să fie transferat la IMU, la Reanimare. „Un medic i-a spus surorii mele că „tatăl dvs. se supără că-i spunem Moș Ion, că el e Ivan Gheorghevici”. Deci, el era într-o stare bună, râdea, glumea cu medicii. Nu avea o stare gravă”, crede Nicolae Lupașcu.

„Nimeni nu ne-a prezentat rezultatul pozitiv la COVID. La 2-3 ore după transfer, a decedat. La 6 seara era bine. Cum naiba de la 7-8 seara, când a fost transferat, peste câteva ore să decedeze?”, se întreabă fiul decedatului. Nicolae povestește că a aflat despre decesul tatălui său pe 6 iunie, când, în jurul orei 11:30, a telefonat la IMU, pentru a se informa despre starea acestuia.

„Vă spun acum părerea mea strict personală. Tata a fost omorât de sistemul medical. Asta e poziția mea. Nu poate o persoană să fie în condiții de spital și, în 2-3 ore, să se agraveze atât de mult situația, încât să decedeze. Fie i-a fost provocat infarct din cauza stresului, fie a fost provocat infarct din cauza unor medicamente administrate incorect”, consideră fiul bărbatului decedat.

„El s-a dus la niște analize. Nu s-a dus pentru că era bolnav. S-a dus pe picioarele lui, fără temperatură, fără nimic. Avea programare din timp, pe data de 4, ca să i se instaleze aparatul respectiv. El avea o problemă respiratorie, dar o avea pentru că, la 71 de ani, avea 120 de kg. Avea o respirație mai grea, dar asta era starea lui normală”, acuză Nicolae Lupașcu.

Ion Lupașcu a decedat la ora 23.00, la Institutul de Urgență. Autoritățile au anunțat că era infectat cu Covid-19

„Nimeni din familie, absolut, nu a avut simptome de COVID. Eu, mama, sora”

Fiul lui Ion Lupașcu susține că tatăl său nu a fost internat în spital așa cum a fost indicat ulterior în comunicat MSMPS, la 5 mai, ci la 5 iunie și că, de acasă, acesta nu prezenta semne ale COVID-19.

„Moartea tatălui meu a fost înregistrată cu numărul 331. El a fost internat pe 5 iunie, dar în statistică e scris data de 5 mai. Acum se pune întrebarea: E o greșeală de redactare sau într-adevăr s-au plătit bani pentru fiecare zi de internare, pentru că am înțeles că se iau bani mari pentru fiecare zi de internare”, afirmă bărbatul.

„Nimeni din familie, absolut, nu a avut simptome de COVID. Eu, mama, sora. Ca să înțelegeți cât e de gravă situația în Moldova. Pe mine sâmbătă, după ce am aflat deja că a decedat, m-au sunat de la Sănătate Publică ca să mă informeze că tata a fost confirmat, cu o zi în urmă, pozitiv. Eu i-am informat că el nu este confirmat, dar deja este decedat din cauza COVID-ului, ca, ulterior, nimeni să nu mă mai sune să-mi spună: — Stai, a decedat, trebuie să fii în carantină. Dacă-i așa de periculos COVID-ul, de ce nimeni nu ne-o sunat ca să ne pună în carantină sau să-și bată capul”, acuză Nicolae Lupașcu.

„Pe mine m-o interesat să-l înmormântez creștinește. Nu mă interesează politica lor cu Covid-ul, că primesc bani din străinătate sau ce fac acolo. Am acceptat protocolul lor, dar am vrut să fie îngropat omenește, îmbrăcat normal, nu într-un sac de peliculă. Am luat hainele să-l îmbrăcăm normal, dar când am ajuns, angajații de la morgă ne-au zis că ei nu-l îmbracă, pentru că persoana e de Covid. M-am dus la dl Lilian (medic-șef) și i-am zis că dacă nu-l îmbracă, eu mă duc la procuratură și fac plângere penală și o să se meargă pe altă cale. Mi-am asumat să stea în morgă o săptămână, dar o să se facă expertiză, anchetă, testul repetat pentru covid și o să vedem dacă e de covid sau nu. Atunci, dl Lilian a sunat la angajații din camera alăturată le-a spus: Îmbrăcați-l pe Lupașcu. Și iată așa tatăl meu a fost îmbrăcat, chiar dacă, teoretic, avea Covid. Eu înțeleg multe prostii, dar atunci când într-adevăr este pandemie de Covid, puteau să-mi spună franc, în față, îmi pare rău, eu expun angajații la risc. Așa era logic. Nu cred că el s-a speriat. Că nu pune dlui diagnosticul, el îi vine din spital. Dacă era atât de periculos Covid-ul, dlui putea să mă refuze pentru că nu avea nimic de la asta. Nu i-am dat bani pentru asta, nu l-am motivat în vreun fel”, acuză Nicolae Lupașcu.

Totuși, deși nu a fost de acord cu faptul că a decedat după infectarea cu Covid-19, familia a respectat cerințele legale privind înhumarea unei persoane depistate pozitiv cu Covid-19.

Totodată, bărbatul susține că nimeni, niciodată, nu i-a propus bani și nimeni nu s-a consultat cu el atunci când a fost stabilită infectarea cu COVID-19. „Eu am văzut articolele. Mie nu mi s-a propus nimic. Asta le mai trebuia, să-mi propună ceva bani” afirmă Nicolae.

Decesul lui Ion Lupașcu a fost anunțat în dimineața zile de 6 iunie 2020 de către MSMPS. Deces 331: Bărbat de 71 ani, din raionul Cahul. Internat la data de 5 mai, la Institutul de Medicină Urgentă. Comorbidități: cardiopatie hipertensivă, bronhopneumonie cronică, diabet zaharat, obezitate gr. III.

Comunicatul MSMPS din 6 iunie 2020

„Probabil a fost o greșeală mecanică”

Igor Curov, vicedirector medical, Institutul de Medicină Urgentă explică, în detalii, cum a evoluat cazul lui Ion Lupașcu

Solicitat de ZdG, Igor Curov, vicedirectorul medical al IMU, a verificat actele aferente cazului decesului lui Ion Lupașcu. Oficialul a precizat că data de 5 mai, indicată în comunicatul MSMPS, este greșită și că „probabil, e o greșeală mecanică”.

„Eu am deschis nota informativă prin care, de obicei, informez ANSP și Ministerul și la mine, în nota informativă, scrie că pacientul a fost internat pe 5 iunie, la 19.06. Decesul a fost înregistrat la 23.05”, punctează Igor Curov.

Cât despre faptul că familia nu a fost informată despre deces imediat, vicedirectorul IMU consideră că acest lucru s-a produs din cauza că, cel mai probabil, spitalul nu avea datele de contact ale rudelor.

„Uitați-vă care-i problema. Noi când primim pacienți transferați din alte instituții, noi avem extras unde NU sunt datele personale ale rudelor, unde să fie măcar un număr de contact. Noi primim pacienți din toată republica și, de obicei, a doua sau a treia zi, rudele află numărul nostru de contact din secția de reanimare și apelează. Atunci noi salvăm coordonatele. Probabil nu am apelat pentru că nu am avut unde suna”, susține Curov.

„Eu pot spune pe minute ce s-a făcut, de la ora 19.00, când a intrat pacientul și toate medicamentele care au fost administrate”

Vicedirectorul medical al IMU exclude că în acest caz ar fi fost posibile erori medicale.

„Nici într-un caz. Dlui a avut comorbidități severe. Îmi pare că la dlui era instalat holterul (aparat la inimă, n.r.) Eu țin minte transferul acesta, seara, când ne-au sunat de la Centrul COVID ca să luăm pacientul că era extrem de grav și starea se agrava pe minute. Una din particularitățile COVID-ului e că la pacienții cu comorbidități și cu vârstă înaintată, procesul de agravare poate să se producă în orice secundă. Asta și e problema. Că el parcă e normal și vorbește cu tine, dar într-o secundă dispare saturația, într-o secundă apare stop respirator. Asta și e problema. El a avut comorbidități destul de severe, inclusiv și cardiopatia din motivul instalării holterului. Plus la asta, era infarct miocardic în anamneză pe care cândva l-a suportat. Plus la asta, diabet și alte patologii. Probabil la el când a fost instalat aparatul la cardiologie, în acel moment deja făcuse COVID”, zice Igor Curov.

„Eu pot spune pe minute ce s-a făcut, de la ora 19.00, când a intrat pacientul și toate medicamentele care au fost administrate. El a intrat în stare extrem de gravă, practic la pragul secției de reanimare el era intubat și conectat la respirație artificială. Mai mult nu am putut să facem. Sigur că există rezultatele la COVID la dosar”, precizează medicul, care nu crede că bărbatul putea să se infecteze cu o zi înainte, la CRDM, ci că acesta avea virusul anterior zilei de 4 iunie.

„Eu nu am niciun scop ca să arăt mai multe sau mai puține decese. Asta e bătaie de joc”

„Nu aș crede că virusul putea fi luat pe data de 4 iunie. De obicei, nu evoluează atât de rapid virusul, deși sunt și forme fulminante. Dar, din ce văd, de la momentul contactului, chiar și la angajații noștri infectați, trec 4-5-7 zile până apar simptome, asta în dependență de statutul imun al persoanei. Așa repede, timp de 24-48 de ore, nu cred. E greu de spus care a fost sursa infectării”, precizează Igor Curov, care se declară dezamăgit de zvonurile care circulă în societate, despre banii care s-ar da oamenilor pentru ca rudele lor să fie incluse în lista decedaților de Covid-19.

„Am auzit și eu zvonuri despre bani. Eu nu am niciun scop ca să arăt mai multe sau mai puține decese. Asta e bătaie de joc. E catastrofă. Zice lumea că cineva primește 20 de mii de lei ca să spună că ruda a decedat de Covid. Asta-i catastrofă”, zice vicedirectorul IMU.

Reprezentanții Ministerului Sănătății nu au răspuns încă la solicitarea ZdG de a explica informațiile aferente acestui caz și eroare din comunicatul de presă atunci când a fost prezentat decesul lui Ion Lupașcu.

Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a urcat la 15 453 de cazuri, după ce joi au fost raportate alte 375 de persoane testate pozitiv. Până joi, 25 iunie, 8599 de persoane au fost tratate de infecție, iar 502 au decedat după ce s-au infectat cu COVID-19.

Joi, 19 iunie, ZdG a scris că în ultimele săptămâni, spațiul informațional a fost invadat de mai multe declarații care au provocat discuții aprinse: rudelor unor persoane decedate de diverse maladii li se propun bani pentru ca acestea să semneze acte ce ar constata că decesul a fost provocat de noul tip de coronavirus.

Cei care sunt acuzați că vin cu asemenea propuneri sunt medicii sau, uneori, polițiștii ajunși la fața locului pentru a constata decesul.

În acest video, ZdG a demontat alte câteva cazuri despre care se menționa că oamenii ar fi primit bani pentru ca rudele lor să fie trecut în lista decedaților de Covid-19.